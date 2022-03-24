馬里一個小女孩故事 反思「全納教育」的推行實況

在香港我們擁有12年免費教育，讀書機會隨手可得。在世界上很多地方，孩子要上學可先要過五關、斬六將。

圖、文：國際培幼會



宋加兒（Soungaye）住在馬里，是個16歲女孩。在疫情之先，馬里就因為長久以來的社會不穩及旱災，已有多達1,100所學校無法運作。

第一重障礙—女孩身份

在這不利發展的設定下，孩子要讀書難，女孩更難，國際培幼會的《危難中的女孩：薩赫勒的聲音》（Adolescent Girls in Crisis: Voicesfrom the Sahel）報告指出馬里有三份一女孩從未接受或只接受了一年教育。

宋加兒非常喜愛讀書，甚至書不離手，她相信知識可以改變命運。

「我們13、14歲便要嫁人，不可再上學。」報告引述了一名14歲女孩的話。在馬里，即使父母普遍支持女兒在幼年時接受教育，但基於家族名聲考量、擔心女兒在青春期時不慎懷孕，往往選擇儘早將女兒嫁出。

宋加兒幸好避過了童婚，但她還要面對家中的雜務。玩樂和學習兼具的童年往往只是男孩獨有，馬里的女孩從小就背負著打理家務、照顧家人等的期望。

做畢家務後，宋加兒踏出家門準備回校，門外迎接她的卻是危機四伏的環境。聯合國的報告指女孩在紛亂環境更容易陷入性別暴力的處境，可能會被非禮、強暴、擄去賣淫、甚至虐殺。回校路程驚險重重，直接導致了很多父母不讓女兒外出，因此在馬里等動盪地區的女孩輟學率比平均值高出2.5倍。

宋加兒在患病後依靠輪椅出入，上學變得難上加難。

被視而不見的標籤

女性的身份外，宋加兒還面對另一重學習障礙。12歲時宋加兒被發現感染了小兒麻痺症病毒，因為她沒打過疫苗，缺乏教育的母親也缺乏育兒及健康知識，當地的伊斯蘭原教旨主義武裝份子亦不允許外地醫生向女性提供治療，宋加兒差點掉了性命。

最後宋加兒保住了生命，卻永久失去了雙腿的活動能力，也因此無法回到沒有傷殘設施的學校上課。「沒有人幫助我，學校的職員甚至都沒有留意到我不在……」宋加兒默默地輟學了。

培幼會多年來一直推動女孩接受教育，亦關注有特殊學習需要的兒童，確保每一個兒童都可以得到平等學習機會。

「培」育關愛文化 助女孩突破難關

在宋加兒輟學兩個月後，國際培幼會在她居住的社區開展「想像」（IMAGINE, Improving Adolescent Girls’ Inclusive Education）的「全納教育」計劃，幫助受性別不平等等問題困擾的九萬名馬里女孩完成中學課程。培幼會在學校增建殘障人士友善的設施，改善了教職員和女孩父母的溝通，使家、校可合作推動女孩接受教育。性別平權上，我們教導男女同學正面看待和尊重不同性別，協助老師製作關顧女性和消除紛爭的教材，向社會各持份者，包括政府人員、社區代表等，提供訓練、指引及座談會，從不同層面解決根深柢固的歧視文化。

培幼會因應個別地區的不同需要，向有需要兒童及其家人派發學習用品、衛生包、食物、社區教育單張等，從多方面改善他們的生活。

國際社會在90年代已推展「全納教育」（Inclusive Education），強調平等教育權，到了20年後，世界上卻仍有眾多像宋加兒一樣的女孩未能上學。我們必須投資更多在教育上，除去女孩學習路上的障礙。

回到久違了的座位，宋加兒對於未來前所未有的雀躍：「我行動不便，不能務農，所以更要努力讀書，將來支撐生活，回饋社區！」