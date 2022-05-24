美南浸信會包庇性侵20餘年　福音派教會身陷危機

美國南方浸信會周一（23日）發布了一份3,300多頁長的獨立報告，披露了教會領導層幾十年來無視或包庇了教會內牧師及其他工作人員的性侵罪行，在2019年美國媒體曝光南方浸信會逾700宗性侵指控後，該報告坐實了這個全美第二大教會的系統性性侵現象。



美國南方浸信會（Southern Baptist Convention, 簡稱美南浸信會）是美國最大的新教教派和最具影響力的福音派教派，其國內信眾人數超過1,300萬，僅次於美國天主教會；在世界範圍內，美南浸信會則有逾4,000萬信徒。

報告指出，多年以來性侵受害者和其他相關教會成員多次向教會的執行委員會提出指控，「但卻一次又一次地遭到執行委員會內部一些人的抵制、妨礙，甚至（對控訴者表現出）公然的敵視」，且比起保護南方浸信會信徒免受更多傷害，這些領導者更關心如何保護浸信會的名譽。

2019年，美國《休斯敦紀事報》（Houston Chronicle）和《聖安東尼奧快報》（San Antonio Express）根據大量法庭檔案、監獄和警方記錄及數百次採訪整理出一份名單，披露自2000年以來，380名美南浸信會的領導者、執事、年青牧師、主日學校教師和教會事奉人員犯下各種性侵行為，並面臨被控。當中有多人在報道刊登時仍然在職。

2019年6月11日，性侵受害者、作家和退休律師Christa Brown在阿拉巴馬州舉行的南方浸信會年會外的集會上發言。(AP)

然而，美南浸信會對這些性侵事件長期採取「視而不見」的態度，亦未將有關犯案者列入性罪犯名冊內，為數不少的牧職人員在被判罪後亦能恢復工作轉往其他城市繼續牧會。

事件曝光後，美南浸信會主席要求審查下屬的10間無視性侵罪行的教會，後發表報告指「無證據證明其中7間教會無視性侵行為」。直至到兩年後的全國性集會會後，教會才正式委任第三方調查公司Guidepost Solutions對事件進行為期7個月的全面調查，期間執行委員會有多位高層領導請辭。

2019年以來的媒體報道、美南浸信會領導層在事件曝光後的應對以及最新公佈的獨立調查報告，使得教會內部的性侵及包庇者的行徑暴露無遺。

犯下性侵罪行的牧師在遭革職後不僅仍前往其他地方教會繼續任職，而且當受害者及相關支持者就性侵事件公開控訴教會，則會面臨教會的詆毀。根據23日的報告，其中一位有性侵行為的牧師——Darrell Gilyard，早在90年代就面臨相關指控，有教會執行委員會成員在郵件中提及，44位女性曾向兩位美南浸信會領導者控訴Gilyard，而「幾乎每一次，她們（受害者）都被羞辱，並覺得自己不被相信。」報告還稱：「從所有公開記錄來看，Gilyard似乎得以從一個教會轉移到另一個教會，留下（受害者們）被毀掉的人生。」

圖為2019年6月11日，自稱受到牧師性侵的信徒Jules Woodson在阿拉巴馬州舉行的南方浸信會年會外。第一次參加會議的Woodson在講述性侵經過時流下了眼淚。(AP)

「地方自治原則」與秘密名冊

面對十多年來來自內部與外部的警告，美南浸信會始終未能正視並就性侵現象採取有效措施。報告指，早在2004年，教會領導層就討論過是否建立性犯罪者數據庫來避免這類事件，但未獲採納。南方浸信會多年來更以「地方教會自治」原則為由回應外界呼聲，堅稱無法建立性犯罪者登記冊。

與天主教會不同，美南浸信會內部沒有中央到地方的等級體系，各地方教會間雖然會聯合進行宣教、培訓等工作，但沒有中央機構來管理下屬約47,000間地方教會的牧師。

美南浸信會的執行委員會因而無權干涉地方教會、阻止涉事牧師轉任，新僱主無從得知該牧者過往的罪行。而當某地方教會曝出性侵問題，美南浸信會也得以藉此開脫。

執行委員會還曾在給來自地方教會代表的信中稱，無法確保名冊囊括所有與浸信會有聯繫的性侵者，且「可能會遺漏從其他教派來到美南浸信會的性犯罪者」。儘管受害者團體在當時指出這一理據的奇異之處，但多年來美南浸信會一直以這些理由駁回相關訴求，並將性侵指控貶低為「投機主義」行為而不予重視。

然而，報告卻揭露執行委員會確實留有一份秘密名冊，記載涉事牧師的姓名、事發年份、州份及所屬教派，截至2022年該名冊共記錄了703名有不當性行為的人員，但教會為避免法律訴訟始終沒有公開該名冊，亦沒有人「採取任何行動來確保受指控的牧師不再在教會內就任權力職位」。

2021年6月15日，阿拉巴馬州的Ed Litton牧師在當選南方浸信會大會主席後回答問題。2022年5月23日星期日發佈的一份關於南方浸信會對性虐待指控處理不當的報告正在引起人們的關注，該教派將首次建立一個可公開訪問的施害牧師和其他教會人員數據庫。(AP)

改革無效 美南浸信會身陷危機

此次事件令許多人想起羅馬天主教會近十多年來面臨的性侵醜聞，2002年《波士頓環球報》披露，美國天主教會高層包庇其神職人員幾十年的不當性行為，事件震撼了全球信眾。根據長期追蹤議題的BishopAccountability.org網站，美國天主教會已經支付了大約32億美元來解決神職人員性侵案件。世界各地天主教會此後亦陸續曝出性侵事件，餘波至今未了。

許多宗教學者認為，大規模性侵現象的深層原因是天主教會內的獨身制（celibacy），而美南浸信會的牧師是被允許結婚的，且亦不像天主教會一樣有森嚴的階級制度來掩護有不當行為的各級神職人員。但事實證明，體制相異的美南浸信會未能獨善其身。

2019年教會內負責調查性侵現象的工作組為涉事的7間教會開脫，認為鑑於事發後涉事牧師已被教會革職，教會已意識到問題及採取糾正措施，故此無需再對該教會進行調查。其中包括休斯頓第二浸信會（Second Baptist Church），該教會曾有人對一名14歲女孩性侵，施害者最終被解僱，但該女孩母親指控教會其女兒為此事多次自殺，並在28歲時服用過量藥物去世。

監察教內性侵問題的「瓦爾堡守望」（The Warburg Watch）回應工作組的報告指，「改革後的美南浸信會原封不動，他們只會採用一些獲得批准的兒童保護準則，然後為那些犯下罪行的教會想辦法開脫。」

近些年來，美南浸信會作為美國最大福音派教會正面臨信眾流失的問題，目前逾13萬信徒總數達到1990年以來的最低，且作為前總統特朗普主要票倉，其在同性婚姻、種族等重要社會議題上的保守立場使其在近年頻頻捲入爭議。在此次醜聞下，美南浸信會或受進一步衝擊。