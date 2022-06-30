運河與美國早期經濟的發展│安邦智庫

美國的繁榮和發展並非是憑空而來，尤其是美國早期的經濟發展，與交通系統的建設有很大關係。最開始是發展水運，後來是鐵路運輸，再後來是高速公路。這幾大交通系統的建設，支持了美國早期的發展、繁榮和崛起，為美國成為世界強國奠定了基礎。



有趣的是美國早期的水運。美國的做法主要是通過開挖和拓展運河系統，連通了美國國內更多的地方。美國有多少運河呢？據不完全統計，美國大大小的運河加起來有1.8萬公里。這1.8萬公里的運河，對於一個國家早期經濟的發展具有重要意義。這種四通八達的水運系統，極大地豐富了商品交換，促進了貿易，使得原材料、鹽、威士忌酒、能源煤炭等得以在國內方便地運輸。美國的國內市場也因此得以擴大，國家經濟得以由弱變強。

美國最長、最有名的運河是伊利運河。伊利運河因湖而名，起點是發源於伊利湖（Lake Erie）的尼亞加拉河。它橫跨紐約州北部，在紐約州府奧爾巴尼市（Albany）與哈德遜河（Hudson River）匯合，全長574公里，是美國最長的運河，在世界排名第六。早在19世紀初，汽車還沒有出現，由於交通不便，迫切需要一條從大西洋海岸到阿帕拉契地區的交通線。有人建議開一條運河，從伊利湖東岸的水牛城穿過摩和克（Mohawk）谷地的山峽，到達哈得遜河上游的奧爾班尼（Albany）。

伊利運河位置：

1817年，美國國家立法機關同意建設伊利運河。經過艱苦的施工，伊利運河終於在1825年10月25日通航。伊利運河的全長為584公里（363英里），整條運河為12米（39英尺）寬、1.2米（4英尺）深。為解決水位落差問題，運河總共建了83個水閘，每個水閘有27米乘4.5米見方，最高可以行駛排水量68公噸（75噸）的平底駁船。

伊利運河是第一條提供美國東海岸與西部內陸的快速運輸工具，這比當時最常用的以動物拉動的拖車要快許多。伊利運河不只加快運輸的速度，也將沿岸地區與內陸地區的運輸成本減少了95%。快捷的運河交通使得紐約州西部更便於到達，因此造成中西部的人口快速增長。運河對上游中西部地區發展的影響不次於它對紐約市發展的影響。許多開拓者經運河蜂擁到西部，進入密歇根、俄亥俄、印第安納的伊利諾，從那些地方通過運河運回農產品到紐約上市，回程則滿載工業品和物資去西部。運河兩岸製造業應運而生，把各種產品源源不斷地供應到紐約市。從水牛城到紐約，陸上運費曾達每噸100美元，由運河運輸只要10美元。伊利運河在9年內所收的通行費就超過了建設費。到1882年取消通行費時，已用運河的收入支付了幾條運河支線的建設費用，並向國家上繳了大量稅收。

伊利運河曾數度擴建，從1909年起經改建後，運河長544公里，寬45米，水深3.6米。到20世紀，紐約發展了連接山普倫（Champlain）湖、安大略湖和芬格（Finger）湖的運河網，伊利運河仍是中央幹線，能通航裝載量為2200噸的駁船。伊利運河的建立，使五大湖的水運與紐約港連通，成為紐約州通航運河系統的主要水道，由伊利湖到紐約的貨運只需要從前1∕10的費用，使當時比費城和波士頓小得多的紐約，迅速發展成為全國最大的港口和城市。伊利運河的開鑿對美國東部經濟及紐約的發展，起了重大的促進作用。1820年的紐約人口為12.37萬人，費城的人口是11.2萬人；到了1860年，這兩個數字就變成了108萬和56.6萬。紐約作為一個港口城市得以迅猛發展：1800年，美國的外來商品大約只有9%通過紐約港進入美國，到了1860年，這一比例已經躍升到了62%。紐約的地位的確立，間接地導致華爾街地位的逐漸確立。對此，伊利運河功不可沒。

除了城市格局的改變和工業的興起之外，伊利運河對美國經濟還有更深遠的影響。比如，伊利運河讓美國的經濟逐漸轉化為由消費者主導的經濟，為後來的美國經濟格局奠定了基調。此外，在文化上，伊利運河的開通給了第二次「大覺醒運動」一個很好的傳播途徑。第二次大覺醒運動是19世紀初的一次重新振奮美國人宗教熱情的文化運動，紐約州西部是它的核心區域之一，其中最重要的原因便是伊利運河的開通。在運河兩岸興起的小鎮上，各個教派紛紛派人去這些教堂尚未普及之處傳播福音，而一些新興的教派也在這片新興的土地上生根發芽，這其中就包括後來發展迅猛的摩門教。除了宗教在伊利運河沿線傳播之外，很多新的思潮也在運河沿線湧動，例如早期的女權運動、廢奴運動和烏托邦主義等，都在那一帶新興的城鎮裏找到了最初的支持者。因此，伊利運河的建設為美國文化格局的改變起到了推動性的作用。

總體來看，從伊利運河建成的那一天起，阿巴拉契亞山到密西西比河之間的廣闊區域，特別是五大湖周圍的中西部地區，便不再是美國的邊疆，而是與東海岸一樣，成為美國的核心地帶。它所觸發的經濟和社會的變化，也使美國踏上了向強國發展的第一步。中西部地區可以快速地工業化，形成五大湖工業區、礦區和城市帶，與伊利運河是分不開的，因此很多人將伊利運河的開通，視作美國第一次工業革命的正式開端。

在美國本土，運河遠不止少數幾條。據不完全統計，美國全國共修建了大大小小長達1.8萬公里的運河，這使得美國成為世界第一大運河王國。整個美國也因為這些運河而形成一個有機的整體，不僅有效增強了抵禦旱澇災害的能力，也使得美國經濟、國內市場得到了極大的發展。

最終分析結論：

運河系統的建設，為美國早期的交通改善、貿易流通、市場拓展、文化傳播、城市發展起到了重要作用，極大地促進了美國經濟的發展，為美國成為一個強國起到了重要的基礎作用。

本文轉載自安邦智庫6月28日「每日經濟」分析專欄。

