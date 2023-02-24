俄烏一週年｜一位逃亡又回國的烏克蘭人自白：「沒人能適應戰爭」

俄烏戰爭持續將滿一年。我們通過文字就戰爭對民眾的影響和一年後當地的民生狀況，《香港01》採訪一位逃離了烏克蘭又返回當地的一孩之母Anastasiya Osadcha。她對我們說，戰爭極大地改變了每個烏克蘭人的生活。但「我想按順序告訴你一切，以便你更好地了解我的情況。 」

以下是根據與Anastasiya的文字交談整理而成的自述。



我住在基輔州的伊萬科夫市（Ivankiv），它距離基輔100公里，靠近與白羅斯的邊境。 俄羅斯想從這裏佔領基輔，所以從戰爭的第一天起，許多俄羅斯坦克就開進了我們的城市，但它們只是停在街道上。 俄羅斯人關掉了燈光、掐斷了移動通信、包括與基輔的所有通信。

他們炸毀了橋樑，破壞了道路，只留下一條道路，如果任何一個平民想離開，俄羅斯人就會射殺這條路上的每一個人，坐在汽車上的、騎自行車的、走路的人。我眼睜睜看着一個人出逃時在路上被槍殺，目睹過孩子被從炮彈襲擊過的建築廢墟中抱出來。對我來說這些記憶太過痛苦，我希望你永遠不用經歷這種恐怖。

佔領就這樣持續了一個多月。 4月2日是我的生日，那一天，城市被解放了，烏克蘭軍隊把我們從俄羅斯侵略者手中救了出來。

然而，那時我在精神上、身體上都飽受折磨。我所住的房子也在佔領期間受到破壞，我姐姐的房子則完全被燒毀，家裏的各種東西都燒光。在向「紅十字會」等各種慈善組織求助後，我和6歲的女兒7月動身前往意大利（雖然我的原意只是想得到一些能夠修理屋頂的材料）。卡拉布里亞（Calabria，意大利一個沿海城市）很好很平靜，但我愛烏克蘭，我想在自己的國家生活。我們最終只在那待了一個半月就回國了。

受訪者Anastasiya提供其家裏損毀的照片：



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收拾東西準備返鄉時，我全部的思緒都在烏克蘭和我留在那裏的親戚上，還有我那個被炮彈破壞的房子，我盤算着回去以後再找慈善組織幫忙把房子修好。返程的巴士窗外，和平的歐洲城市景色淡出，映入眼簾的是被摧毀的烏克蘭的樣子——房屋被燒毀，動物被遺棄。儘管如此，回去的路程還是顯得比離開時更快。

我的城市在俄羅斯佔領之後發生了更大的變化：直到現在，沒有人修復被俄羅斯人摧毀的建築。 有錢的人或許自己開始修房子，沒有錢的人就這樣生活，等待一些慈善基金的幫助——那些完全失去家園的人每個月還能從政府那裏得到一小筆錢，但房子部分受損的人則什麼都沒有。

炮擊、空襲、停電不斷，交通和快遞出現問題，很多機構開始裁員。人們的生活水平因失業、物價上漲而嚴重惡化。我們沒法總是買肉和魚——今年肉類價格漲了三成，豬油的價格也普遍上漲了五到七成，魚則乾脆成了奢侈品。

電是按照時間表供應的。 上個月，我們家每天能開4小時的燈，4個小時在黑暗中。 其他人則有2小時的電，然後停6小時的電。所有的假期都停止了，孩子們在不時斷電、斷網的條件下上網課。夜裏沒有燈光的時候，我們點蠟燭，看書，今年過年我送了一個數學遊戲給女兒，停電的時候我們就一起玩遊戲。

冬天裏，我們的屋頂到處都是洞，二樓的門窗也被打碎。 下雨或下雪時，我們會放上水桶和盆子。房子裏很冷，也沒有燈光。無論是導彈、無人機還是飛機，任何物體一旦進入我們防空部隊的視野，警報就會響起。有時一天可以響好幾次，也有幾天聽不到警報的情況。 當陰森的警報聲響起時，你會立刻想到火箭不會飛向你的房子，如果女兒在學校的話我會更加緊張。

普京說，他發動帶着戰爭是為了來解放我們。他的確把我們從光、從工作、從房子、從我們原來的生活中解放出來了——這就是他所謂的解放！他帶給我們的只有廢墟、死亡和悲痛！

無論天氣多寒冷，我們都要去工作，孩子們要去學校和幼兒園。我認識的大多數人都回到了烏克蘭，因為這裏是他們的家。 我們只能去習慣大量穿着制服的烏克蘭軍人（在四周）、習慣警報和空襲，習慣每天晚上在床上躺下時萌生對空襲的恐懼。但事實上，沒有人能真正適應戰爭帶來的一切。

唯一的好處是：我們的城市沒有俄羅斯人了。

過去這個月情況好了很多，電力終於恢復正常供應，也有了煤氣，希望未來會一直像這樣下去。遇到困難的時候，我們就去找鄰居。 另外，我們村委會還設立了取暖點，有吃有穿，有電有供暖。 我們的國家已經變成一個滿是善意的地方，人們為彼此做了一切可能的事情。在這場戰爭中，提供援助的國家為烏克蘭做出非常大的貢獻。 這對我們來說是一種巨大的支持。 我們非常感謝這些國家，並將永遠記住他們。

01影片：五分鐘回顧一年俄烏戰爭