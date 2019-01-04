蘋果調低業績預測　庫克：大中華區經濟下滑較預期嚴重

蘋果公司周三（2日）向投資者發公開信，罕見地調低業績預測，行政總裁庫克（Tim Cook）稱，這主要是源於中國經濟在去年下半年放緩，大中華區的手機銷情不夠理想。

蘋果把截至去年12月29日的上季銷售預測，由公佈第三季業績時預測的890億至930億美元，下調至大約840億美元。庫克在信中指出：「雖然我們預計主要新興市場會出現一些挑戰，但我們並沒有預見到經濟放緩的程度，特別是在大中華地區。我們認為，中國經濟環境受到與美國貿易緊張局勢升級的影響。」

《華盛頓郵報》在1月3日稱，對中國來說，蘋果的警告或許是不祥之兆。報道指，雖然許多因素可能導致蘋果的陣痛，包括政治緊張局勢和與美國的貿易戰，但最糟糕的，還是中國經濟放緩所產生的溢出效應。

報道引述北京研究公司佳富龍洲（Gavekal Dragonomics）創辦人葛藝豪（Arthur Kroeber）指，中國經濟的很多領域出現明顯放緩，這種放緩勢頭或許至少還會持續幾個月，消費者信心無疑是下降了，這部份地反映在蘋果的業績數字上。

蘋果調低去年最後一季的業績預期，主要原因是中國經濟放緩。(視覺中國)

分析：蘋果創新周期放緩

另一方面，自從「孟晚舟事件」發生後，有報道指一些中國公司向那些棄用蘋果手機、改用華為手機的員工發放獎金。對此，上海知名國際關係評論員沈丁立指出，普通人可能有一種民族主義意識；但他續指，中國中上層階級已不再像十年前那樣，對蘋果產品感到眼花瞭亂，「蘋果的輝煌時代已經過去了。」

美國科技博客ReCode聯合創辦人斯威舍（Kara Swisher）則稱，中國市場或許是蘋果目前面臨的最大問題，但這家美國科企其實還面臨缺乏創新的問題，「蘋果的創新周期已經放緩，他們令人興奮的新產品在哪？」