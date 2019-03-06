美國取消印度貿易優惠待遇　印媒：政府或報復式增加關稅

美國總統特朗普（Donald Trump）周一（4日）表示有意取消對印度的普及特惠稅制度（Generalized System of Preferences，GSP）後，新德里方面周二（5日）作出回應，指有關決定對當地的影響十分輕微，又指兩國政府目前的討論中，印度沒有提到向美國產品徵收報復式關稅的計劃。但有印度傳媒報道，新德里政府可能在4月1日起執行有關措施。

印度商務部長瓦達萬（Anup Wadhawan）周二召開記者會，指印度退出普及特惠稅制度不會對當地產品有太大影響。他又表示兩國一直就有關問題繼續討論，雙方曾提出一連串解決方案，但最終未能達成共識。瓦達萬強調，考慮到兩國的緊密關係，因此沒提到向美國產品徵收報復式關稅的計劃。

不過印度《明特報》（LiveMint）及《經濟時報》（The Economic Times）周三（6日）引述一名商務部官員消息，新德里政府不排除在豁免期限屆滿前後實施報復式關稅，以及向世界貿易組織（WTO）投訴美國的做法有干犯反歧視法之嫌。

美國在2018年3月宣布提高印度出口鋼鐵產品的關稅，新德里方面在同年6月決定向來自美國的核桃、鷹嘴豆等合共2.9億美元產品加徵關稅，但印度至今共6度押後有關措施，讓雙方可以舉行貿易討論。有關限期將於4月1日屆滿，因此美國繼與中國發生貿易戰之後，或可能與另一個大型經濟體發生貿易糾紛。

（綜合報道）