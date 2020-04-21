【油價暴跌】國際油價災難式暴跌　歷史性收報每桶負37美元

國際油價災難式暴跌，紐約5月期油收報每桶-37.63美元，跌幅300%，是歷史上首次跌至負數，6月期油亦跌16%，每桶報20.84美元；倫敦布蘭特期油收報每桶26.23美元，下跌1.85美元或6.6%。油價負數意味著將油運送到煉油廠或儲存的成本已經超過了石油本身的價值，理論上買油變成不用付代價還可拿取報酬。

疫情下全球對石油需求幾乎陷於癱瘓，世界各地的石油罐和燃料罐都快要溢出，儲存費也越來越貴。分析指出，紐約5月期油將於本周二（21日）收市後合約屆滿，由於無人接貨，原油期貨合約成為被抛售對象，加上油組與產油國仍未開始減產，導致油價急挫。

RBC Capital Markets全球能源戰略董事總經理Michael Tran表示，幾乎沒有什麼可以阻止現貨市場在短期內進一步走下坡，「煉油企業正在以歷史性的速度拒絕接收石油，從而美國的儲量迅速上升至極限，市場力量將造成進一步的痛苦，直到甚至市場跌落至谷底或新型冠狀病毒被清除，看起來前者會首先到來。」

自從今年初以來，在新型冠狀病毒和之前油組與產油國減產協議破裂的雙重打擊之下，油價已經下跌了每桶50美元，跌幅超過80%；由於跌勢看不到盡頭，且全球原油生產商繼續生產，導致沒擁有儲油能力的交易商不惜成本拋售石油。