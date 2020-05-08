美國4月失業率飆升至14.7%　非農職位劇減2050萬

美國勞工部5月8日公布4月份就業數據，失業率飆升至14.7%，低於市場估計的16%，但遠遠高於3月的4.4%。美國媒體報道，數字是1930年代經濟大蕭條結束後的最高值。

非農業職位劇減2,050萬個，勝過預期的2200萬個，但遠高於3月的70.1萬個。

美國財經網站Market Watch報道，美國在1930年經濟大蕭條時期的最高失業率估計為25%，至於在2007到2009年的金融海嘯時期，美國最高失業率則為約10%。報道稱，這次4月份的新失業率數字為1930年代初以來最高。

外界均已預期美國失業率大幅上升，圖為紐約證券交易所外（Getty）

美國總統特朗普（Donald Trump）的經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）4月底時曾表示，鑑於新冠肺炎疫情對美國經濟的打擊是前所未見，預料4月失業率可能升至16%或更高，或需要更多刺激經濟措施。

新冠肺炎（COVID-19）疫情重創美國經濟及就業市場，當地過去連續7周的新申領失業救濟金人數每周超過300萬人，7周內累計超過3300萬人加入失業大軍。

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