窮得沒有現金的億萬富豪　Elon Musk出售大宅　財務狀況亮紅燈？

人稱現實版「鐵甲奇俠」（Iron Man）的Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）向來是話題人物。最近與加拿大女歌手Grimes的愛情結晶品順利出生，取名為「X Æ A-12 Musk」，更加引起網絡熱議。這位坐擁390億美元身家的億萬富豪5月1日聲稱要出售幾乎所有的物質財產，再惹起外界關注馬斯克的財務狀況。

馬斯克透露，將會出售幾乎所有的物質財產，不再擁有房屋。他已經將三間位於加州的大宅放盤，合共售價7,500萬美元。位於洛杉磯貝萊爾（Bel-Air）的另外四間房屋也有意出售，包括已故笑匠真懷德（Gene Wilder）曾擁有的房屋。

I am selling almost all physical possessions. Will own no house. — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

被問到為什麼出售財產，馬斯克回應指，不是缺乏現金，只是想為火星和地球奉獻所有，財產只會拖垮自己。他向《華爾街日報》透露，未確定出售房產後將會住在哪裏，但可能會在某處租住小房子。

圖為5月11日，一架Tesla車輛駛經位於美國加州弗里蒙特的車廠。Tesla行政總裁馬斯克不惜違反政府命令宣布復工。（路透社）

億萬富豪陷「財困」 靠朋友接濟

根據雜誌《福布斯》（Forbes）估計，連同Tesla和太空探索技術公司（SpaceX）的股份，以及其他資產，48歲的馬斯克身家高達390億美元。不過他卻不時「借錢度日」，除了用於維持日常生活之外，還用來投資。

億萬富豪之所以要不時借錢，源於他的財富主要綑綁於Tesla、SpaceX和能源公司太陽城（SolarCity）。在Tesla仍然未上市的時候，馬斯克和第一任妻子提出離婚訴訟。根據法院紀錄，馬斯克聲稱曾花光所有現金，要朋友接濟維持家庭和生活開支。他說：「我沒有其他可以輕易出售的投資來得到資金。」雖然他擁有私人飛機，但當時市況不景，極其量只能「劈價」出售。

2016年，馬斯克試圖說服投資者通過由Tesla收購SolarCity的計劃。同一時間，馬斯克弟弟金博爾（Kimbal Musk）持有的SolarCity股份面臨追繳保證金。有意擴充餐廳生意的金博爾向哥哥借錢求助，對方卻說：「你其實知道我沒有現金，對嗎？我要借錢。」

圖為2015年5月14日，一名員工在位於美國加州弗里蒙特的車廠工作。加州官員反對車廠復工，Tesla行政總裁馬斯克威脅將車廠撤出加州。（美聯社）

拒絕出售股份 個人財務狀況惹關注

對馬斯克而言，維持Tesla股權對保留公司控制權尤其重要，因此不願出售股份套現。根據4月28日的檔案，截至2019年底，馬斯克持有Tesla股份中，有54%已經用作抵押，市值約150億美元。隨Tesla市值突破萬億，馬斯克根據合約獲得169萬股股權，價值逾10億美元，但同時需要花費5.92億美元購買。

雖然馬斯克表明出售財產不是出於缺乏現金，但投資者一直關注馬斯克的個人財務狀況。如果Tesla的股價跌穿某個水平，馬斯克或面臨金融機構追繳保證金，屆時將被迫大量拋售股票，增加股價下行的壓力。