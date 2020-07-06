股神巴菲特疫情後首筆大交易　巴郡斥100億美元收購天然氣資產

財經網站CNBC報道，巴菲特旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）將花40億美元收購Dominion Energy的天然氣傳輸和儲存資產。包括承擔債務在內，交易總值近100億美元。這是巴郡自3月疫情爆發導致市場崩潰以來的首筆大型交易。

巴菲特在巴郡5月股東年會上透露， 巴郡持有的現金達創紀錄的1370億美元，但儘管股市重挫，他沒看到太多令人心動的機會。他當時說：「我們什麼也還沒做，因為沒看到任何吸引人的東西。如果我們喜歡所見，就會下手，有一天會發生的。」

對Dominion Energy而言，這項交易是該公司轉型到純電力公司，專注聚焦風力、太陽能和天然氣等潔淨能源生產的系列舉動之一。完成此一交易後，Dominion Energy預期未來的營運盈利有90%來自旗下電力公司，提供能源給包括維珍尼亞、北卡羅萊納和南卡羅萊納、俄亥俄和猶他等州在內的共計逾700萬顧客。對巴郡來說，這筆交易大幅擴展其在天然氣的業務。全美州際天然氣傳輸將有18%在巴郡手上，高於目前的8%。

根據議定條件，巴郡能源將收購100%的Dominion Energy傳輸、Questar輸氣管和Carolina天然氣傳輸，以及50%的Iroquois天然氣傳輸系統。巴郡能源也將取得液化天然氣進出口和儲存設施Cove Point LNG的25%，這是全美僅有的六個LNG出口碼頭之一。巴郡能源將支付40億現金取得這些資產，並承擔57億美元的債務。Dominion Energy計劃利用大約30億美元的稅後收入，在今年稍晚回股公司股份。這筆交易仍待主管機關核可，預計第4季完成。

相關圖輯】新冠肺炎．經濟｜「甜品界Chanel」巴黎134年老店Fauchon破產（點圖預覽）：

+ 18 + 17 + 16

【相關圖輯】新冠肺炎．經濟｜擠乳式性感之沒落 從Victoria's Secret的維密騷說起（點圖預覽）：

+ 9 + 8 + 7

延伸閱讀：

CNN：美斷原料 華為5G設備明年恐斷供

高盛分析師：美中緊張 目前不至於大幅傷害陸股

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】