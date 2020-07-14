【新冠肺炎】新加坡上季GDP萎縮41.2%破紀錄　零售錄史上最大跌幅

新加坡經濟上季陷入衰退，因抗疫的封禁措施關閉企業，致零售支出銳減。

新加坡貿易和工業部周二（14日）根據提前估算值發布聲明，與前3個月相比，截至6月30日止的第2季國內生產總值年化後萎縮41.2%，創歷來最大單季萎縮幅度。此一表現遜於彭博社訪調分析師預估的萎縮39.5%。上季經濟與去年同期相比則萎縮12.6%，也不如分析師預估的萎縮10.5%。

新加坡今年第1季GDP萎縮0.7%，接連兩季負增長，使該國經濟陷入衰退。頽勢深化反映出星國經濟在各方面都受到疫情重創。政府為控制疫情不致擴大，實施部分「阻斷措施」，自4月初開始的封禁措施關閉大部分工作場所（提供必要服務除外）並暫時關閉所有學校。「阻斷措施」幾乎持續長達整個第2季，直至6月初才開始放寬部分限制。

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這重創了仰賴國內消費的企業。星國5月零售銷售較一年前銳減52.1%，是1986年開始編纂紀錄以來的最大降幅。在此同時，星國出口導向的製造業也因為全球活動減緩以及中美關係緊張而被拖累。

但顧問業者Capital Economics亞洲經濟學家Alex Holmes說，自上月放寬封禁措施後，經濟活動已經回升。他指出：「雖然許多產業，特別是觀光和餐旅業，會持續受苦，但經濟應該會比此區其他地方回升的快。樂觀看法的關鍵原因是新加坡政府創紀錄的（930億新加坡元）刺激方案，相當於GDP的20%。」

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