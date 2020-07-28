【新冠肺炎】疫苗有望今年面世　Moderna股價急升

美國官員周一（27日）表示，生物科技公司Moderna所研發的新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫苗可能在年底之前推出；有關消息刺激Moderna股價急升，周一在紐約收巿每股報79.91美元，升幅達9.15%。

Moderna在本月14日宣布，將展開疫苗的後期人體測試，屆時預計對3萬人進行注射及研究；這是疫苗獲各國主管機關核准的最後一道門檻，以及特朗普政府快速研發抗疫措施的「曲率極速行動」（Operation Warp Speed）計畫，下首個進入最後階段的疫苗研究。Moderna透過上述計畫，獲得美國政府近10億美元（78億港元）的疫苗研發經費。

美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）主任福西（Anthony Fauci）周一表示，雖然Moderna的疫苗是透過全新技術去對抗病毒，但他並不特別擔心安全風險，料最早可於10月得知疫苗是否有效，惟11月的可能性更高。

特朗普盼成選戰強心針

美國總統特朗普與副總統彭斯周一分別訪問疫苗研發設施，特朗普應對疫情備受詬病，在大選民調支持率落後於民主黨對手拜登，他期望疫苗在11月大選前面世，為其選情注下強心針。

（綜合報道）