加拿大對等反制　將向美國徵收208億元報復性關税

加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）8月7日中午在多倫多舉行的新聞發布會上宣布，如果美國8月16開始對加拿大鋁產品徵收10%的關税，加拿大將對其出口到加拿大的產品完全對等地徵收總額為36億加元（約208億港元）的關税。

在8月7日舉行的新聞發會布上，方慧蘭敦促美方停止對加拿大徵收關税，她同時強調，加拿大不會對美國徵收關税的做法屈服。

如果美國對加拿大徵收關税，加拿大將對其採取反制措施。有可能徵收關税的商品可能包括：飲料易拉罐、錫箔紙、鍋、三腳架、建築用鋁製品、冰箱、洗衣機、自行車、運動器材（如球拍和曲棍球棒）等。

加拿大最終具體對哪些美國產品徵收報復性關税，渥太華還需要與相關行業進行磋商後，再列出具體的清單。

美國參議院大比數通過《美墨加貿易協定》（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump）8月6日簽署公吿，宣布將對加拿大進口的部分鋁產品恢復加徵10%的關税，自8月16日開始生效，而此舉距離旨在消除貿易壁壘的《美墨加協定》（USMCA）正式生效僅僅一個多月。

特朗普指出，恢復加徵關税的原因是因為加拿大鋁產品湧入美國，奪走美國就業崗位，並威脅到美國國家安全。此外，他還認為，加拿大方面打破此前雙方的承諾，這也是恢復關税的主要原因之一。

2018年3月，美國也曾宣布向加拿大進口鋁產品加徵10%的關税，當時，加方徵收報復性關税的美國商品產地主要集中在支持共和黨的選區。此關税2019年取消，當時雙方承諾，如果向對方市場出口的鋁產品不出現「具有意義的增長」，則互不加徵關税。