【美股】道指首次升穿3萬點　Tesla市值破5000億美元

新一屆美國政府正式展開政權交接工作，前聯儲局主席耶倫（Janet Yellen）有望成為美國首位女財長，可能增加刺激經濟措施應對疫情，加上新型冠狀病毒疫苗及療法研究捷報頻傳，市場情緒高漲，推動美股攀升， 道瓊斯工業平均指數升逾450點，史上首次突破3萬點大關。

道指最多升525點，觸及30116點即市新高，收報30046.24點，升454.97點或1.54%； 納斯達克指數升156.15點或1.31%，收報12036.79點；標準普爾500指數升57.82點或1.62%，收報3635.41點。

各類股份都上升，當中又以能源、金融及原材料類表現較好，道指成分股雪佛龍每股收報95.62美元，升5.04%，摩根大通升4.6%，高盛升4%，IBM升3.7%，波音升3.3%。電動車製造商Tesla股價開市即升3%，突破540美元，公司市值首次衝破5000億美元，股價年內已暴漲5.5倍，周二每股收報555.38美元，升6.43%。

LPL Financial首席市場策略師Ryan Detrick稱：「這再次提醒我們，股市和經濟已從3月低谷反彈了多少。儘管3萬點和29999點事實上沒有什麼區別，但這個里程碑式的大數字還是有一些特別之處。」