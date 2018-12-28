【回顧2018】王室喜事連連 　英王子娶妻夠哄動　日公主嫁衣搶鏡

2018年新聞多多，除了美國總統特朗普與朝鮮領袖金正恩等新聞人物進佔媒體版面，幾個國家王室婚禮也是國際社會中關注度與討論度甚高的盛事。除了郎才女貌、權力與家勢的結合，對人們來說，也是得了解公貴冑傳統與生活的大好機會。

回顧過去一年，最矚目的可說是英國哈里王子（Prince Harry）與薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）既夢幻又奢華的婚禮；日皇姪女絢子公主出閣，錦衣華服盡見日本皇室禮節與心思。本文為讀者整理好相關新聞，與讀者一同重溫。