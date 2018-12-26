【回顧2018展望2019】從AI到大麻　2018年醫療健康大事回顧與展望

人工智能AI是2018年科技的熱門關鍵字，但除了一般日常應用外，AI在醫療上同樣有莫大潛力。現在就讓我們從AI開始，重温2018年的醫療科技成就，同時展望2019的趨勢吧。

機械輔助手術（Robot Assisted Surgery），其中一部稱為達文西外科手術系統的裝置，這套系統在近年愈來愈多國家和地區，包括香港使用。（Getty Images）

AI協助斷症及降低成本

人工智能對醫療科技帶來了新的發展，2018年各國在AI醫療應用上大力投資，美國雜誌《福布斯》預計2019年全球對AI在醫療上的投資將突破17億美元，相信AI在2019年會成為是醫療領域的關鍵字。

AI為醫療科技帶來的突破十分多，當中最重要包括「斷症」及「降低醫療成本」。AI可以快速分析已有的龐大醫療數據，協助醫生準確斷症。如Google旗下Deppmind公司曾研發出AI整理視網膜光學斷層掃描（OCT）檔案，協助眼科醫生診斷眼部疾病，準確率超過九成。

手術上AI亦提供了新的發展方向，如機械輔助手術（Robot Assisted Surgery）就是其中一項，AI能協助醫生規劃手術程序，降低手術風險及減少併發症。

同時語音AI系統亦可應用在醫療分流部分，如英國國民保健署NHS已採納了美國科技公司Sensely的AI專利技術，透過語音識別系統了解病人需要，提供醫療服務，繼而減省人力成本。以上的應用相信在2019年將會更為普及，發展更多新用途。

利用3D技術打印出來的人工心臟。（蘇黎世聯邦理工學院）

繼續推進器官3D打印技術

3D打印技術自2015年成為潮流，在2018年取得的最大特破是「器官打印」。利用最新科技現時3D打印速度已愈來愈快，細緻度亦已愈來愈高。如5月英國紐卡素大學（University of Newcastle）成功打印出人類眼角膜；瑞典3D打印專門公司Cellink成功使用特製膠水，模擬打印人體包括皮膚、耳朵、甚至病變器官，供實驗應用。

法國醫療公司Carmat利用3D打印技術打印出人工心臟部分組織，用以移植人體治療心臟疾病，截至2018年9月已在11名病人身上進行實驗，取得了相當成果。

傳統器官捐贈往往是「以一換一」，等待合適器官更是遙遙無期，3D打印器官已被視為是未來出路之一。2019年相信有關技術將有更大進展，為3D打印應用醫療上踏出更廣闊一步。

使用iPS細胞培育出的視網膜。iPS細胞理論可以分化成任何一種人體細胞，意味在醫療上有無限可能。（視覺中國）

日本跑在iPS細胞研究先頭

誘導性多能幹細胞，即iPS細胞相信不少人都有聽過。所謂幹細胞是一種可以分化成各種不同功能的特殊細胞，但一般幹細胞只能從有限的地方（如胚胎）抽取，而iPS細胞就是經特製，類似胚胎幹細胞功能的特殊細胞。

iPS細胞應在2018年得以急速發展，特別日本近年開始大量使用iPS細胞在臨床應用上，如治療脊髄神經創傷、治療柏金遜症等。在11月日本政府更解禁了使用人體細胞移植在動物上，培育人體器官實驗。

一個具體例子，就是把iPS細胞注入豬隻的胚胎細胞中，並刺激其細胞分化成胰臟成長。最終目標是利用患上1型糖尿病患者的iPS細胞，移植到豬隻內培養出不會排斥的胰臟，再移植回患者身上治療因胰臟異常造成的糖尿病問題。

相信有關研究在2019年會有更長足的發展，iPS細胞的應用在新一年必然會更廣泛。

大麻合法化公投將同時與紐西蘭2020年大選一同舉行，紐西蘭生物科技公司Helius Therapeutics趁機會宣傳大麻醫藥研究的潛力。（Getty Images）

10月17日起休閒類大麻在加拿大正式獲法律認可，成為世界第四個承認大麻合法化的國家。大麻固然是毒品一種，具有成癮性，但大麻本身有潛力成為藥物，加拿大的大麻合法有助歐美國家推動名為CBD，即大麻二酚應用的發展。

大麻二酚是大麻主要成分之一，過去已有多項研究指出，大麻二酚有相當醫療潛在價值，在治療創傷、精神病或一些神經病變上有顯著作用。實際包括美國部分州份、歐洲等地區及國家，大麻二酚可被用作研究使用，醫藥用大麻在這些國家法律上是被認可的。

休閒類大麻獲得法律承認同時，喚起社會對大麻毒害和作用的重新評估。英國廣播公司BBC分析指出，過去人們只聚焦大麻對人體的傷害，忽略了大麻內有其他有用成分，討論大麻合法化有助填補這些空白。雖然如何在大麻使用的安全和監管上需要時間討論，但2019年或將會有更多國家參與研究，打開大麻未知的大門。