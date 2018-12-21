無人機釀成倫敦機場大混亂　小題大做還是安全第一？

一架小小的無人機，便足以讓英國倫敦的吉域機場（Gatwick Airport）全面癱瘓逾32小時，11萬旅客滯留。 為甚麼無人機有如此能耐，造成牽連甚廣的騷亂？如果無人機不幸與商用客機相撞，又會發生甚麼事？

無人機闖吉域機場：英國倫敦吉域機場（Gatwick Airport）跑道上空由周三（19日）晚至周四（20日）都有無人機闖上空，跑道因此被迫關閉。所有航班取消因無法正常升降而取消或延誤，影響11萬旅客。（美聯社）

所指的無人機（drone）並不是戰場上用以抗敵的無人駕駛戰機，而是愈來愈普及、普羅大眾和攝影師用於航拍等用途的小型機械。這些無人機主要用遙控操作，價錢由數百至數萬港元不等。此外，部分行業如建築和零售有時亦會用到無人機。

如無人機與飛機相撞，後果有多嚴重？

雖然有不同機構進行過相關研究，但得出的結論不盡相同。

美國代頓大學（University of Dayton）在研究中，模擬一架重1公斤的無人機與一架以時速383公里飛行的商用客機在空中相撞。結果顯示，無人機被撞成「粉身碎骨」，而機翼也嚴重受損。

無人機安全研究組織ASSURE與聯邦航空管理局（Federal Aviation Authority）合作進行同類研究。結果指出，無人機比起小鳥會對飛機造成較大損毀，無人機所用的鋰離子電池亦有機會卡住在機體內，或引致起火。

倫敦帝國學院（Imperial College London）機器人學講師Ravi Vaidyanathan表示，無人機對較大的航機造成的威脅雖小，但亦不容忽視：「相撞的機會很小，但無人機可能會被捲入渦輪。重2公斤或以上的無人機甚至可能導致某些飛機的駕駛艙擋風玻璃碎裂。」

無人機闖吉域機場：無人機愈來愈普及以際，問題也隨之而來。有公司專門研究捕捉無人機會方法，例如用槍發射網來捕捉。（Droptec）

如何阻止無人機闖入禁區？

要阻止無人機非法闖進禁區，其中一個做法便是利用雷達、無線電頻率測量器和鏡頭探測附近的無人機，以及其來源。提供有關服務的量子航空（Quantum Aviation）更能夠干擾無人機的運作，迫使機械返回原地或安全降落。

研發無人機的公司大疆創新（DJI）在2013年時，亦引進地理圍欄（geo-fencing）技術，限制無人機產品不能飛越禁區，又會在無人機接近禁區時發出警告。

此外，也有其他較為粗暴的方法對待非法闖進禁區的無人機。法國當局曾使用備有網狀裝備的無人機，利用網來捕獲違法無人機。另亦有公司提供服務和產品，向無人機發射網捕捉。中國和美國則曾進行實驗，嘗試用激光將無人機擊落。

（英國廣播公司）