倫敦吉域機場受無人機干擾關閉　11萬旅客受影響

英國倫敦周三（19日）發現兩架無人機在吉域機場（Gatwick Airport）出現，事件影響機場運作嚴重受阻，直至周四也有眾多航機無法正常起降而延誤，部分更需轉到法國或荷蘭的機場降落。現時機場仍未重開，估計至周四事件已影響11萬旅客，涉及760個航班。

無人機干擾事件：大批旅客滯留在倫敦蓋特威克機場。（路透社）

機場在當地時間周三晚上收到數宗關於發現無人機的報告，之後一度關閉，約凌晨3時重開後，再發現另一架無人機，所有航班升降取消。

機場營運長伍德魯夫（Chris Woodroofe）表示，未能確認機場重開的時間，需等待情況安全才可重開。他又表示，其中一個無人機屬於重型工業型號。當地警方已派出20支隊伍搜索無人機下落，並協助處理機場內約11.5萬名旅客。

打算出發至格魯吉亞的旅客利奇阿什維利（Ani Kochiashvili）表示，她在機上坐了6小時，但飛機最終都沒有起飛。

無人機干擾事件：大批旅客滯留在倫敦蓋特威克機場。（視覺中國）

機場當局在Twitter發文，向受影響旅客致歉。機場方面表示，事件導致數以萬計旅客受影響，聖誕節期間眾多的航班亦會受到影響。

由於機場停止所有航班升降，飛機需轉到希斯路機場（Heathrow Airport）、曼徹斯特機場（Manchester Airport），甚至法國和荷蘭的機場降落。

▼旅客拍攝機場跑道，可見沒有航班升降▼

Empty airfield at #GatwickAirport #GatwickDrones pic.twitter.com/VdVzUWthn8 — Keely Roberts (@_keelyroberts_) 2018年12月20日

（路透社）