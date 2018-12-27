【中美貿易戰】IEEPA予總統制裁權力　曾用來對付朝鮮與伊朗

路透社引述知情人士報道，美國總統特朗普考慮新年期間簽署行政命令，宣布國家進入經濟緊急狀態，並禁止美國企業購買中國華為和中興通訊（ZTE）的產品。 美國總統為何有權這樣做？此源於1977年當地國會通過的《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act，簡稱IEEPA），賦予總統有關權力，美國便曾以此制裁朝鮮及伊朗等國。

根據《國際緊急經濟權力法》，美國總統可以在國家處於「不尋常且有極其嚴重威脅」（unusual and extraordinary threat）的情況時，宣告國家進入緊急狀態，無須先得到國會批准。總統並可以實施一系列的投資限制，例如限制外幣交易、銀行機構的款項進出，甚至可以凍結或沒收資產等。

特朗普若動用此法，將可對中國實施廣泛經濟制裁，包括禁止美國企業採購中國的產品。

美國總統曾多次利用此法律，對朝鮮、伊朗、俄羅斯、委內瑞拉等多國實施經濟制裁；美國2011年發生911事件後，總統小布殊也有出動此法，意圖阻止恐怖分子之間的資金交易。

IEEPA：美國曾動用《國際緊急經濟權力法》對多國施予制裁，包括朝鮮、伊朗、俄羅斯等。圖為朝鮮領導人金正恩。（視覺中國）

原意是限制總統權力

美國訂立《國際緊急經濟權力法》的原意，本是限制總統的權力。

美國哈佛大學肯尼迪政府學院貝爾弗中心指，在《國際緊急經濟權力法》之前有1917年通過的《對敵貿易法》（Trading With The Enemy Act），但由於沒有明確訂立總統在國家出現緊急情況時的權力範圍，美國國會醞釀制訂《國際緊急經濟權力法》取代，在法案要求國家處於「不尋常且有極其嚴重威脅」的情況時才能使用。但法案沒有為「不尋常且有極其嚴重威脅」訂立明確定義，故此留下了註釋空間，讓美國總統有更大彈性地實施此法。