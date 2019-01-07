沙特少女為避虐待逃往澳洲　泰國轉機被沒收護照　遣返回國恐被殺

沙特阿拉伯18歲少女奎農（Rahaf Mohammed al-Qunun）疑因遭家人虐待而逃往澳洲，在泰國曼谷機場轉機時卻被沙特官員強行沒收護照並扣留。她說，如果被泰國遣返回國，家人一定會殺死她。

奎農周日（6日）在Twitter發文指自己飽受家人身心虐待，因此與他們到科威特時乘機逃走。她擁有澳洲簽證並打算前往尋求庇護，然而飛抵曼谷國際機場轉機時，沙特官員隨即攔住她並沒收護照，還將她扣留在機場酒店房內。

泰國移民局局長蘇拉凱少將（Surachate Hakparn）表示，奎農只是為了逃婚而離家出走，由於她沒有泰國簽證和回程機票，將在當地時間周一（7日）早上被遣返回科威特。

人權觀察（Human Rights Watch）亞洲副主任羅伯遜（Phil Robertson）推文指，奎農最終沒有登上原定的遣返班機，暫時逃過一劫。她現在將自己反鎖在酒店房內，要求與聯合國難民署（UNHCR）會面並申請庇護，否則不會離開，但遭泰國當局拒絕。

奎農形容家人視她為財產和奴隸，曾威脅要殺死她，如果被遣返回國，「100%肯定」他們會把她殺掉。

羅伯遜：奎農沒有搭上原定遣返她的科威特航機，對她而言是個重大的勝利和勇氣的證明。她要求與聯合國難民署見面，但泰國當局不同意。（Twitter）

（綜合報道）