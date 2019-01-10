15億光年外傳來無線電訊號　天文學家：有外星人存在

加拿大不列顛哥倫比亞大學（University of British Columbia）的天文學家最近檢測到從15億光年外太空深處多次傳來無線電波訊號，有專家推測，這是外星高度文明存在的證據。

這是人類史上第二次發現快速電波爆發（fast radio burst）：一種肉眼看不見、只維持數毫秒的閃光。

它們的能量非常巨大，與太陽1年生產的能量相約，因此大部分科學家推測，快速電波爆發是由銀河系外數十億光年的黑洞或中子星爆炸造成。不過，也有科學家認為，這些電波與先進的外星科技有關。

美國哈佛大學（Harvard University）教授洛布（Avi Loeb）曾在2017年提出理論指，外星人有像星球一樣大的電波發射機，並通過反射強光來推動巨大的太空船。原理就像風帆一樣，不過外星人用的是「光帆」。而快速電波爆發則是在過程中洩漏的電波。

科學家用新型電波望遠鏡CHIME檢測到15億光年外太空深處傳來的無線電波。（截自chime-experiment.ca）

人類至今發現了約60個快速電波爆發，這次在短短3周內發現的13個當中，有一個訊號從同一位置重複發送了6次，與2015年發現的另一個幾乎完全相同。

加拿大不列顛哥倫比亞大學天文學家斯泰爾斯（Ingrid Stairs）期待日後檢測到更多類似訊息，讓科學家有更多數據，找出快速電波爆發的來源。

研究報告1月9日於《自然》（Nature）期刊發表。

（綜合報道）