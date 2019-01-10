【Amazon創辦人離婚】Jeff Bezos公布分手前　傳搭上已婚女主播

全球首富、亞馬遜（Amazon）創辦人兼行政總裁貝佐斯（Jeff Bezos）與妻子麥肯齊（MacKenzie Bezos）周三（9日）結束25年的婚姻。美國媒體報道，貝佐斯與另一名已婚女主播有秘密關係，猜測他可能擔心出軌消息曝光而決定離婚。

霍士新聞（Fox News）報道指，54歲的貝佐斯與荷里活娛樂大亨懷特塞爾（Patrick Whitesell）的49歲電視主播妻子桑切斯（Lauren Sanchez）有着秘密關係。

通過女方丈夫介紹認識

報道引述八卦新聞網站Page Six指出，消息人士透露貝佐斯和桑切斯是通過懷特塞爾介紹認識。他們3人2016年還曾經在電影《情繫海邊之城》（Manchester by the Sea）的活動中一同現身。

貝佐斯離婚：有消息人士稱，貝佐斯和桑切斯（右）是通過女方丈夫懷特塞爾（左）介紹認識。他們3人還曾經在電影活動中一同現身。（Getty Images）

Page Six引述獨家消息稱，由於兩對男女均在西雅圖有房子，貝佐斯幾年來都與懷特塞爾夫婦有聯繫。消息還稱，桑切斯本人則受聘於貝佐斯旗下的「藍色起源太空公司」（Blue Origin）擔任直升機機師。

消息又指，桑切斯與懷特塞爾的婚姻時好時壞，雖然曾嘗試修補關係，但他們到2018年秋天正式分居，女方並告訴男方自己最近頻密地與貝佐斯見面。目前桑切斯與懷特塞爾尚未正式離婚。

貝佐斯離婚：貝佐斯與麥肯齊的婚姻維持了25年，他們周三發表聲明宣布離婚。（Getty Images）

貝佐斯與麥肯齊在Twitter上發布聯合聲明，表示他們經過長時間對愛的探索，也試過分居，而他們最終決定離婚。聲明續指，他們非常慶幸能找到對方，感激度過婚後的每一年。他們更表示如果當初早知道25年後會分開，他們還是會在一起。

外界相信貝佐斯決定發離婚聲明，是因為他相信自己與桑切斯的照片將很快曝光。

↓貝佐斯與麥肯齊的離婚聲明↓

pic.twitter.com/Gb10BDb0x0 — Jeff Bezos (@JeffBezos) 2019年1月9日

另外，美國《國民問詢》周刊（National Enquirer）預告稱，即將披露貝佐斯與桑切斯之間的婚外情，指在長達4個月的調查之下，他們的記者追蹤貝佐斯和桑切斯，「橫越美國5個州分，行程約4萬英里，尾隨他們的私人飛機、豪華轎車和直升機，還有他們的浪漫郊遊、出入五星級酒店的隱蔽處、私密的二人晚餐，以及在隱密愛巢中的時光」。

（綜合報道）