醜聞沒完沒了　從2015年細數日本東京奧運各種「不祥事」

踏入2019年，距離2020年東京奧運舉行只剩下一年多時間。但新一年才過了一星期，就爆出東京奧委會主席涉嫌行賄遭法國調查，讓東京奧運未舉行就蒙上特大陰影。 日本部分網民及輿論質疑事件與日產前主席戈恩（Carlos Ghosn）被捕有關，但先不論兩者是否有關係，東京奧運實際自確定舉辦至今發生過大大小小的「不祥事」，讓人不禁擔憂。

2013年東京成功申辦2020年奧運，但這一次只是開始而已。（Getty Images）

東京獲選在2013年主辦2020年奧運，日本政府慶祝一番後，2014年成立東京奧運籌備委員會，開始籌備工作。但自始大小醜聞不斷，就讓我們從2015年的「會徽抄襲事件」開始重温。

原會徽設計被爆涉抄襲

2015年7月東京奧委會選出了代表東京奧運，來自設計師佐野研二郎設計的東奧會徽，但在公布結果後很快被發現與比利時列日劇院（Theatre de Liege）的會徽雷同。

儘管佐野極力澄清並無抄襲，但在被揭草圖及過去創作都有類似「模仿」的例子後，奧委會決定撤下佐野的設計，重新招募。結果至2016年由「組市松紋」取代舊設計，成為新東奧會徽。

以下為劇院商標設計師指控東京奧委會抄襲：

2015年東京奧委會決定棄用舊會徽，工作人員正把海報撕下。（Getty Images）

經再次招募後，奧委會終選出「組市松紋」作為東奧新會徽。（東京奧運）

原設計造價太貴變白紙重來

同樣發生在2015年7月。早在2012年東京就有重建國立競技場（體育館）的構想，結果在獲選主辦奧運後決定付諸實行，從世界各地邀請建築師投標計設，最後選出了有建築女王之稱、哈迪德（Zaha Hadid）的作品。

但很快奧委會發現哈迪德的設計過分前衛，建築預算高達2500億日圓（現值約180億港元），刷新奧運史上最高。2015年7月，日本在面臨社會及政治壓力下，奧委會決定把案件推倒，變成白紙重來，重新招募設計，最後由設計師隈研吾奪標。

不過事件還未結束，很快奧委會就發現隈研吾的設計竟出現致命缺憾───忘記設置聖火台。因隈研吾尤喜愛木造設計，新國立競技場使用了大量木製材料，若把聖火台設置在會場內會有火災風險，只好決定把聖火台另外在場外設置。

這是原本哈迪德（Zaha Hadid）設計的場館模樣，雖然相當新穎但因造價過貴最終拉倒，需要重來。（東京奧運）

兩名工作人員手持隈研吾新設計的主場館，新國立競技場的概念設計圖。背後的國立競技場建築工程正進行中。（GettyImages）

建築費暴增至7倍 東奧預算大幅增加

新國立競技場，連同其他場館建造改修陸續定案開始施工，但問題仍未結束。2013年奧委會在宣布申辦奧運時預料將花費7000億日圓（現值約500億港元），但預算每年逐步上升，至2018年4月，日本會計審查院最新修正東奧的預算為3萬億日圓（約2100億港元），嚴重超支。

背後的原因，除了是當年「造靚條數」，即縮小預算好讓更容易申辦奧運外，亦因為當初日本低估很多建造設計費用所致。其中一個最典型的例子是準備用作水上艇類比賽項目使用的「海之森水上競技場」，最初預算只需69億日圓（約4.8億港元）即能改建而成，結果在建築師真實考察後才發現最初建造方案不可行，經改善後預算一下子變成491億日圓（約34億港元），暴增至7倍。

但因日本已騎虎難下，唯有繼續下去，日本政府和社會亦只能投錢舉辦奧運。

東京奧委會發布的海之森水上競技場建造概念圖。原造價預算只有69億日圓，實際建造時才發現原設計不可能需要重建海底地基，結果預算大增。（東京奧運）

召募義工被譏為黑工

接下來就是因開支過高，需要在其他方面削減：東奧在2018年7月開始召募義工擔任工作人員。每屆奧運各國奧委會都會使用同一方法招募義工，但東奧的召募受盡國內批評。

原因是每屆奧運召募的「義工」都有一定補貼，除活動期間的飯食外，會有部分交通費和住宿支援。如2018年2月舉行的韓國平昌冬奧，大會為所有義工提供住宿；2016年巴西里約奧運除有一日交通卡外，更有1年網上葡語免費課程提供；但東奧最初是除了活動膳食外，其餘一律欠奉，比1998年長野冬奧的義工資助更少，被社會譏諷為「奧運黑工」。

特別東京物價高，單是東奧期間住宿費已是一大支出。在大量批評聲下奧委會終決定給予每名義工每日1000日圓（約70港元）的津貼，總算叫作能抵銷一天東京都內交通來回費用。