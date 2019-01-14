「如果我當時告訴男友『我並未準備好生小孩，因為我不知道五十年後的氣候會變成怎樣』，他不會明白。」23歲的Meghan Hoskins和同場的十多人傾訴着。她一直想如父母般趁年輕生育，但作為主修環境研究的研究生，所學知識令她憂慮自己的小孩未來將面對怎樣的生活。

Hoskins從來沒有和其他人分享過這份恐懼，直至出席這場於美國新罕布什爾州（New Hampshire）基恩市舉行的分享會。來參與的人都有着共通點，就是在氣候暖化的大前提下，他們開始疑慮應否生小孩。這個問題近年在美國以至全球不少國家變得普遍起來。

美國出生率持續下跌，2017年更跌至三十年來最低水平，很多人都把這歸咎於經濟不穩，但隨着美國經濟好轉，出生率卻未見回升，背後顯然不只是簡單的經濟問題。事實上，現今美國女性在考慮要否當媽媽時，似乎開始要背負上一代沒有面對過的道德困境，部分人憂心孩子將來或要面對極端天氣所帶來的生活苦況，如恆常的水浸、風災等；有些人更擔心生孩子會令環境付出沉重代價。

Conceivable Future在美國各地舉辦分享會，讓大家表達氣候變化下的生育憂慮。（Conceivable Future）

上世紀八十年代，科學家預計各國領袖將會採取措施抑制全球暖化的影響，但全球碳排放量節節上升，至2000年代中之後，情況更見嚴峻。持續惡化的環境令熱浪頻繁侵襲、破壞食物供應、海平面上升淹沒低窪地區國家。根據智庫組織全球足跡網絡（Global Footprint Network），人類正嚴重「透支」地球上食物和水等天然資源，估計我們需要相當於1.7個地球才能維持現時的消耗水平。這些關於環境惡化的事實深深刻進無數人心裏，卻無法扭轉劣勢。

各個階層都有類似憂慮

32歲的Allison Guy在華盛頓的海洋保育慈善機構工作，她坦言：「我不想生個孩子出來，擔心他會不會活在類似『Mad Max』（指電影《末日先鋒：戰甲飛車》） 的反烏托邦世界中。」兩子之母的Amanda PerryMiller附和：「動物在絕種，海洋充滿塑膠，人口如此多，地球或許無法無限期地支撐着。這並沒有描繪出一幅很美好的畫面，讓人想要從醫院帶個新生嬰兒回家。」

各國領袖遲遲未有決心減排，令人擔心下一代的成長環境。（Getty Images）

如果以為這只是少數環保人士的憂慮便大錯特錯了，抱有類似想法的人遍及全美各個階層，不分男女、年紀、政治立場和宗教。舉辦這些分享會的關注團體Conceivable Future創辦人Meghan Kallman坦言：「剛開始這個項目時，我們並不知道很多人都在討論這個問題。」35歲的Kallman是麻省大學波士頓分校的助理教授和羅德島（Rhode Island）市議員。自孩童時期，她已表明將來不會生小孩。讀書期間，她積極投入社會運動，更曾於2011年因抗議基斯通（Keystone XL）輸油管項目被捕。在此前兩年，她有過一次墮胎經驗，這不全然因為氣候變化的問題，還包括私人因素。

2014年，Kallman遇到現時的丈夫，並於翌年同居。那時候，氣候暖化和是否生育的問題再次纏繞她的內心。不久，她認識了前佔領運動份子Josephine Ferorelli，發現對方有着相似的感受，才勇於開始討論這個問題。其後二人創立組織，希望以富有同情心的方式來討論這個「母親的抉擇」。如今，組織主要工作是在全美多個城市如芝加哥、波士頓、鹽湖城、紐約，以至新英倫鄉郊地區舉辦分享會，讓大眾以小組形式分享對生小孩和氣候變化的感受。他們的最終目標是，希望美國政府停止資助油公司，因為這些企業製造太多污染，會危及下一代。

如今不少父母在生育時，會考慮氣候問題。（Getty Images）

不欲下一代面對恐怖未來

從過往舉行的分享會中發現，除了有婦女選擇完全不生育外，也有人選擇折衷的方法：部分家長決定教育下一代成為協助應對氣候變化的盡責公民；有原本想生多胎的，如今改為生一個小孩；也有家長反其道而行，因為不希望子女單獨面對氣候變化的影響，選擇多生一個，以便互為陪伴。

這群選擇不生育的人，很多都把這視為一種「個人犧牲」。這股不生育的風氣並非美國人獨有，不少英國和加拿大的婦女也有相同的顧慮，發展中國家亦不例外。Hemanth Kolla來自印度海德拉巴，當地旱災和熱浪情況固然嚴重，但他現在定居的加州同樣飽受山火和旱災威脅，36歲的他不相信世界會變得更好，認為生孩子是錯誤的選擇。

來自埃及開羅的Maram Kaff則表示自己深受一些報告影響，那些報告預測中東部分地區於本世紀末會熱得不適合人類居住。「我見過敘利亞難民逃離破壞性的戰爭後受到怎樣的對待。想像一下我的子女若因極端天氣、旱災、缺乏資源或水浸，被迫離開家園後會被如何對待。」她續稱：「我明白人類天生要繁殖下一代，但我現在要考慮子女可能要面對恐怖的未來，我選擇不把他們帶到這個世界。」Josephine Ferorelli因此強調：「現在，我們就要提出（改變的）訴求，因人們已在認真的考慮不生育下一代。」

地球氣溫持續變暖，對抗碳排放問題刻不容緩。（Getty Images）

控制人口可減慢暖化？

由於有婦女因憂慮地球環境惡化而不生小孩，有專家於是建議為應對氣候變化，應該抑制人口增長，措施包括向發展中國家派發避孕藥。根據英國醫學期刊《刺針》2018年3月發表的報告，全球目前有逾二億婦女需要避孕藥，卻沒有獲取的途徑，導致每年有7,600萬宗意外懷孕。若這些婦女能夠獲得免費的避孕措施，有助減慢人口增長，從而紓緩龐大人口對環境造成的壓力。

報告指出，已發展國家的家庭平均成員人數顯著下降，而全球人口估計到2050年將增加至90億，當中逾九成增長來自發展中國家。專家相信，若人口按正常情況增長，不會顯著加劇地球暖化，惟發展中國家人口急劇膨脹，很可能會導致對食物和住屋的需求急增，屆時將進一步損害環境。其實，人類並非首次因氣候問題而需要作出取捨，社會過去也曾呼籲減少進食肉類來減少溫室氣體排放。

《刺針》又引述另一份英國報告指出，家庭規劃比利用一般科技對抗氣候變化便宜五倍，政府每花七美元於家庭規劃開支，便可削減逾一噸的二氧化碳排放量。

面對氣候暖化威脅，是否真的不應該生育小孩？哲學家兼作家Rivka Weinberg不相信可以透過減少生育來改善氣候變化，她認為只能透過政策層面來處理，「有人在說你不能生小孩，我認為這是不公平的。這並不是說若你無兒無女便沒有精采生活，但你不能對子女的效果輕描淡寫——那是發自內心的，那是特別的關係，沒有其他關係可以代替。」

氣候暖化目前影響發展中國家至深，以越南為例，過去半世紀平均氣溫上升攝氏0.5度，海平面則上升20厘米。雖然形勢緊迫，但Weinberg認為，現時便不生育是個草率的決定，因為人類尚有時間去適應。她強調：「認為某人不應生育是非常不成熟且不公平的，我們可以先去做其他事情，也有較不苛刻的方法去處理問題。」

「如我們想保護環境，首要目標應該是在系統層面改革，並嚴格監管基建發展和工業。」美國喬治城大學甘迺迪倫理研究所教授Rebecca Kukla說。她指出，人們需要認清一個事實，即工業和基建工程是對環境的主要威脅，而非個人。

上文節錄自第145期《香港01》周報（2019年1月14日）《「生育恐懼」在美國蔓延》。

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