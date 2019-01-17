專家推「救地球」健康餐單　食肉獸噩耗　一周一漢堡包已「到頂」

為了健康，不少人也會特別注意飲食。不過原來我們的飲食習慣也會影響地球的「健康」。 瑞典非牟利組織EAT的科學家周三（16日）在醫學期刊《刺針》（Lancet）發表研究，為大家推薦飲食餐單，一方面為了自己健康，另一方面也是應對未來糧食危機，而且減少對地球帶來環境破壞。

非牟利組織EAT集結營養、農業和環境專家的意見，得出一份「拯救」人類和地球的餐單。專家鼓勵民眾多食全穀物、豆類、水果和蔬菜，並要限制進食添加糖份、精製穀物如白米，以及澱粉如薯仔和木薯。

他們建議大眾以植物作為吸收蛋白質的主要來源，每日進食堅果和豆類。

這個餐單對於「食肉獸」而言，可謂是一大打擊。過往已有研究指出，進食紅肉有機會增加患病風險，加上生產紅肉需要大量土地飼養牲畜，亦會排放溫室氣體甲烷，因此專家建議將肉類消耗量減半，一周一個漢堡包，或者一個月一塊大牛扒已是「極限」。不過魚類和雞肉就不受此限。

環保健康餐單：此為專家推薦的餐單，鼓勵民眾多吃堅果、菜，少吃肉。（Eat Forum）

以下為專家建議的環保健康餐單（每日份量）：

堅果 - 50克 豆類 - 75克 魚 - 28克 雞蛋 - 13克（即約一周一隻） 肉 - 14克紅肉和29克雞肉 碳水化合物 - 全穀物如麵包和米飯232克，澱粉類蔬菜50克 乳製品 - 250克，相當於一杯牛奶 蔬菜 - 300克 水果 - 200克 餐單容許進食31克糖份和約50克的油（如橄欖油）

全球人口增加的情況下，糧食短缺危機迫在眉睫。2011年，全球人口突破70億，預計到2050年將達100億，並會繼續上升。這份餐單不但有望解決糧食危機，亦能夠促進健康飲食，預防與不良飲食習慣有關的疾病，例如心臟病、中風和部分癌症，估計每年能拯救1100萬人的性命。

不過要完全扭轉世界各地文化的飲食習慣，可謂是一大難題：歐洲和北美民眾要大幅減少消耗紅肉；東亞民眾要減少進食魚類；非洲民眾亦要少吃澱粉類蔬菜。

斯德哥爾摩復原中心（Stockholm Resilience Centre）助理教授戈登（Line Gordon）指，人類從未試過以如此大的規模和快的速度嘗試改變食物系統，但不論是否天方夜譚，也是時候向好的方向幻想。

（美聯社／英國廣播公司）