施至成白手興家　賣鞋窮小子變菲律賓首富之路

菲律賓SM Investments Corporation（下稱SM集團）創辦人施至成（Henry Sy Sr.）周六（19日）辭世。他於1924年在中國福建省廈門市出生，家境貧寒。他憑着自學和勤奮，從整副身家只得10分（1菲律賓披索相等於100分）的窮人變成菲律賓首富。根據彭博社億萬富豪指數，施至成資產淨值有72億美元（約561.6億港元）。

菲律賓富商施至成逝世：施至成在1958年創辦菲律賓SM集團，它由7家上市公司組成，是世界500大企業，也是菲律賓大型上市公司之一。其業務覆蓋零售、超市、百貨、購物中心、銀行金融、地產開發、酒店、旅遊業、礦業及賭業。圖為2012年5月11日尚在興建中的SM重慶廣場。

施至成11歲來到菲律賓馬尼拉，在父親的小型鄰里雜貨店（或稱sari-sari）中幫忙。店面不幸在二次世界大戰期間被洗劫及燒毀。他的父親返回中國，施卻堅持留在菲國。他靠着做小買賣來養家，也在這段時間鍛鍊出做生意所需的耐力。

他在戶外擺檔不只要承受「好天曬、落雨淋」，有時更是押上性命去賺錢。他有次被彈片所傷，所幸一位好朋友及時將他送院，才不致失血致死。

他每天都工作超過12小時，還抽時間自學商業、學習英文和菲律賓語。

他二次世界大戰期間開始向美國軍人銷售軍靴。戰爭結束後，有美軍轉行做生意，施至成便銷售他們進口的鞋，並把握機會開設第一間鞋店，不久便與朋友開設3間店。

菲律賓富商施至成逝世：他生前曾說，成功不僅僅是好運：它是勤力、良好信譽、機會、準備就緒和時機的結合。（視覺中國）

政局動盪 無礙「掘金」

當菲律賓不少年輕人都到美國升學時，他研究過市場，決定走一條不同的路。他在美國東岸展開漫長的公幹之旅，產生很多採購的好意念，將它們用到自己的生意上。

他在1958年開設鞋店，其後變成ShoeMart，從事銷售軍靴的生意。他其後在妻子的幫助下，在店內銷售服裝和其他商品。集團自此一直壯大，在1972年開設百貨商場和超市，1983年開始建造第一個購物中心。

在時任菲律賓總統馬可斯（Ferdinand Marcos）1972年簽署軍事戒嚴令後展開長達近10年軍事管制之時，施至成都繼續開店。

他在1976年進攻銀行業，買入名為Acme Savings的銀行，取名為菲律賓金融銀行（Banco De Oro Savings & Mortgage Bank，簡稱BDO）。它2006年買入菲律賓的China Bank、2005年收購建南PCI銀行。這讓BDO成為該國第三大銀行。BDO在2002年首次公開招股，來到2008年已成為全國以資產計最大的銀行。

菲律賓富商施至成逝世：在營商方面充滿魄力的他，後來雖要以輪椅代步，仍不時親自到商場視察。圖為2005年11月26日泉州晉江SM國際廣場開業時的情形。（視覺中國）

施至成曾說，「沒有一夜致富或輕鬆賺錢的事情。如果你遇到失敗，不要氣餒；再試一次。如果你做得好，不要改變你的方法。成功不僅僅是好運：它勤力、良好信譽、機會、準備就緒和時機的結合。成功是，如你不好好『照顧』它，就不會持久。」

（綜合報道）