解構地球生物起源　星體碰撞遺下「生命之禮」孕育萬物

大約40億年前，地球誕生於無際的宇宙之中。但之後是如何孕育出生命，科學家一直未敢斷言。 期刊《科學進展》（Science Advances）周三（23日）刊出研究報告指，地球上生命的開端始於一次行星大碰撞，不但促成月球的誕生，亦為地球帶來碳、氮、硫和氫這些構成生物的主要元素。

在太陽系形式初期，星體擁有相類似的化學成分，但分佈模式並非一樣。星體核心會吸走部分化學元素，令星體表面欠缺相關元素，如此一來，生物亦無法形成，也意味現時構成生物的主要元素如碳、氮、硫和氫都是在地球形成後，從外而來的產物。

傳統的說法稱這些元素是來自原始隕石，但美國萊斯大學（Rice University）教授達斯古普塔（Rajdeep Dasgupta）就不認同，表示傳統的假設與現時地球元素比例不吻合。

達斯古普塔和同僚就從另一個角度出發探究生命起源。有地質證據證明，在遠古時期地球經歷一次大碰撞，導致碎片四散，後來聚集形成月球。研究人員繼而推測，碰撞亦有可能為地球帶來相應的化學原素。

經過無數模擬實驗後，他們發現地球如果與一個核心蘊含豐富硫元素的行星碰撞，就有可能解釋到地球現時的元素比例。達斯古普塔又指，與地球發生碰撞的星體，有可能是來自原行星盤另一部分。

（泰晤士報）