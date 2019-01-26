【圖輯】德國屠夫開香腸主題酒店　滿足老饕視覺與味蕾

一間以香腸為主題的酒店會是什麼一回事？裏面不會有陣陣烤熟的香腸氣味，但裏面每一樣物品，都會令顧客有被它們「包圍」感覺。 德國一家名為BB&BB的酒店已在巴伐利亞州開幕，店東是一名屠夫，想藉此向全世界推廣德國這種美食。

全名為Boebel Bratwurst Bed and Breakfast的酒店，已在巴伐利亞州（Bavaria）開業。

酒店內的牆紙有香腸圖案、枕頭也是香腸形、天花板也吊着一串串的Bratwurst（德國香腸統稱）、洗手間內供客人使用的香皂，當然也是香腸造形。酒店房間的號碼，則印在刀子上，玩味十足。它有7個房間，房租已包括早餐——菜色當然包括香腸了。

酒店老闆伯貝爾（Claus Boebel）是一名屠夫，他說：「這簡直是『香腸天堂』，而我愛它。我想自己的家有一點渡假的感覺……以及讓香腸為全世界人所喜愛。

香腸酒店：酒店老闆伯貝爾（Claus Boebel）開設這間酒店，希望讓香腸為全世界人所喜愛。從這間酒店的裝潢，可看得出老闆有多愛這種美食。（路透社）

↓↓↓想知道香腸主題酒店如何滿足老饕視覺與味蕾，請點擊放大觀看：

說得上是「香腸主題」酒店，能令「腸迷」賓至如歸的當然不只是裝修。店東在餐廳供應不同種類的德國香腸，還有香腸味雪糕。

酒店顧客在肚子與眼睛都吃夠「香腸」後，還可在伯貝爾的肉店購物，或是上烹飪班。

（路透社）