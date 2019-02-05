全球齊慶豬年　多座地標亮起「中國紅」祝賀華人

周二（5日）踏入豬年，中國以及世界各地都有慶祝新年活動。各國地標紛紛以亮燈儀式恭賀華人。

在北京，地壇公園舉行廟會，全場放了不少以「豬」為主題的吉祥物，引來不少遊客駐足拍照。另外多個公園及中國園林博物館亦開放，預計接待量達240萬人次。

在台北，法鼓山舉行傳統除夕撞鐘活動，2019年主題為「好願在人間」，許多民眾冒雨參與。總統蔡英文、前總統馬英九等亦有出席。蔡英文祝願新一年國泰民安風調雨順，她承諾會帶領執政團隊，繼續為台灣的進步發展努力。

外國方面，美國紐約世貿中心大樓亮起「中國紅」主色的燈光，首次以點亮彩燈的方式慶祝中國節日；埃及吉薩（Giza）金字塔景區的3座金字塔和獅身人面像也第一次披上「中國紅」；澳洲悉尼海港大橋同樣「亮紅」，並有煙花匯演以及12生肖花燈展覽；日本東京鐵塔亦首次舉辦「點亮中國紅」活動，在塔前亮起36台探射燈，是史上使用探射燈數目最多的一次。

有不少華人聚居的東南亞國家亦氣氛濃厚，各地敲起大鑼大鼓，舞龍舞獅歡渡新年。其中泰國及印尼的舞獅活動更分別選擇在最高大樓頂層以及水底進行，非常別開生面。

全球齊慶豬年：2月4日農曆新年除夕夜，日本東京鐵塔首次亮起「中國紅」慶祝農曆新年。（路透社）

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（綜合報道）