【豬年2019】正名？取消春節？　農曆新年的另類爭議

農曆新年是喜氣洋洋的日子，讓大家一團和氣歡聚，但諷刺的是，近年在國際上圍繞「農曆新年」的爭議話題也不少，既有「正名」的爭議，例如應該叫「中國新年」還是「農曆新年」，甚至在越南，更有出現要求取消農曆新年假期的聲音。

農曆新年：亞洲多個國家也會慶祝農曆新年，包括韓國。圖為在新年期間穿上韓服的小孩。

各地曆法不同

我們每年慶祝兩次新年，一次西方新曆新年，一次傳統農曆新年，早已是年年如是的習慣。眾所周知，各地曆法不同，「元旦日」的日子也不一致。這些曆法大多是根據太陽、月亮或星體的位置變化而制訂，但不盡相同。

全球幾乎通用的新曆，就是根據太陽在不同季節的位置變化所訂的曆法，又稱為陽曆。

根據月球環繞地球運行所訂的曆法，則稱為陰曆，包括中東多國使用的伊斯蘭曆。

至於中國及亞洲多國自古代使用至今的農曆，則是涵蓋月球運行規律及太陽位置變化的陰陽曆。「農曆」的名稱，源於中國古代農業正是依賴曆法計算季節變更。

各地曆法不同，造成各地元旦日也在不同日子。平均每年只有354天的伊斯蘭曆，由於不設閏月，故此節日不與季節「同步」，例如是齋戒月（Ramadan），雖然訂明為伊斯蘭曆的第九個月，但有時在夏天，有時會在冬天。

農曆新年：泰國曼谷唐人街的農曆新年慶祝活動。（路透社）

中國人對農曆新年已不陌生，但近年卻出現數宗與「農曆新年」有關的爭議事件：

1. 「農曆新年」還是「中國新年」？

全球慶祝農曆新年的國家，包括中國、越南、韓國等，當中人口規模最龐大的國家，自然是中國，故此不少西方人也直接把農曆新年稱為中國新年，但就會惹來其他地區的不滿。近年便開始出現一股「正名」之風，澳洲悉尼唐人街的新春歡慶活動，今年決定改名，由「中國新年」（Chinese New Year）慶典改為「農曆新年」（Lunar New Year）慶典，以顯示這個活動不只是與中國移民有關。

甚至早在2010年，時任美國總統奧巴馬發表賀詞，也把中國新年改稱為亞裔農曆新年（Asian Lunar New Year）。

農曆新年：中國模特兒劉雯曾因為一句「Happy Lunar New Year」（農曆新年快樂）遭中國網民批評。（Getty Images）

但這種「正名」運動不一定人人高興，中國模特兒劉雯2018年2月農曆新年期間在社交網站發貼文，竟然就因為一句「Happy Lunar New Year」（農曆新年快樂）惹禍，不少中國網友批評她為了迎合其他國家，故意不說「Happy Chinese New Year」（中國新年快樂），最後劉雯也要妥協，把留言改為「Happy Chinese New Year」。

農曆新年：越南河內民眾慶祝豬年。民眾在農曆新年期間享有長假期。（Getty Images）

2. 取消農曆新年？

日本自明治維新後改用西方新曆，現今日本人已不再慶祝農曆新年，相信不少港人都知道。

但其實在越南，當地近年也有出現要求取消農曆新年假期的聲音。當地過去深受中國文化影響，與中國一樣使用農曆，當地傳統非常重視新年，且農曆新年假期特別長，2019年2月4日至2月8日（周一至周五）都是假期，若然加上之前及之後的周六日，一共連續9天。

惟當地學術界開始討論長假期是否必要，並出現一個支持「取消農曆新年假期」的派別，當中包括當地經濟學家Phạm Chi Lan、南芹苴大學校長Vo Tong Xuan等，Vo Tong Xuan在2017年接受訪問時便指，越南可以效法日本，只慶祝新曆新年，當中理由既是減少假期，可以利用這些時間發展經濟，減省經濟成本，更甚是不再跟隨中國過農曆新年，避免依賴中國的傳統文化。

（綜合報道）