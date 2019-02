【豬年2019】正名？取消春節？　農曆新年的另類爭議

農曆新年是喜氣洋洋的日子,讓大家一團和氣歡聚,但諷刺的是,近年在國際上圍繞「農曆新年」的爭議話題也不少,既有「正名」的爭議,例如應該叫「中國新年」還是「農曆新年」,甚至在越南,更有出現要求取消農曆新年假期的聲音。

農曆新年:亞洲多個國家也會慶祝農曆新年,包括韓國。圖為在新年期間穿上韓服的小孩。

各地曆法不同

我們每年慶祝兩次新年,一次西方新曆新年,一次傳統農曆新年,早已是年年如是的習慣。眾所周知,各地曆法不同,「元旦日」的日子也不一致。這些曆法大多是根據太陽、月亮或星體的位置變化而制訂,但不盡相同。

全球幾乎通用的新曆,就是根據太陽在不同季節的位置變化所訂的曆法,又稱為陽曆。

根據月球環繞地球運行所訂的曆法,則稱為陰曆,包括中東多國使用的伊斯蘭曆。

至於中國及亞洲多國自古代使用至今的農曆,則是涵蓋月球運行規律及太陽位置變化的陰陽曆。「農曆」的名稱,源於中國古代農業正是依賴曆法計算季節變更。

各地曆法不同,造成各地元旦日也在不同日子。平均每年只有354天的伊斯蘭曆,由於不設閏月,故此節日不與季節「同步」,例如是齋戒月(Ramadan),雖然訂明為伊斯蘭曆的第九個月,但有時在夏天,有時會在冬天。

農曆新年:泰國曼谷唐人街的農曆新年慶祝活動。(路透社)

中國人對農曆新年已不陌生,但近年卻出現數宗與「農曆新年」有關的爭議事件:

1. 「農曆新年」還是「中國新年」?

全球慶祝農曆新年的國家,包括中國、越南、韓國等,當中人口規模最龐大的國家,自然是中國,故此不少西方人也直接把農曆新年稱為中國新年,但就會惹來其他地區的不滿。近年便開始出現一股「正名」之風,澳洲悉尼唐人街的新春歡慶活動,今年決定改名,由「中國新年」(Chinese New Year)慶典改為「農曆新年」(Lunar New Year)慶典,以顯示這個活動不只是與中國移民有關。

甚至早在2010年,時任美國總統奧巴馬發表賀詞,也把中國新年改稱為亞裔農曆新年(Asian Lunar New Year)。

農曆新年:中國模特兒劉雯曾因為一句「Happy Lunar New Year」(農曆新年快樂)遭中國網民批評。(Getty Images)

但這種「正名」運動不一定人人高興,中國模特兒劉雯2018年2月農曆新年期間在社交網站發貼文,竟然就因為一句「Happy Lunar New Year」(農曆新年快樂)惹禍,不少中國網友批評她為了迎合其他國家,故意不說「Happy Chinese New Year」(中國新年快樂),最後劉雯也要妥協,把留言改為「Happy Chinese New Year」。

農曆新年:越南河內民眾慶祝豬年。民眾在農曆新年期間享有長假期。(Getty Images)

2. 取消農曆新年?

日本自明治維新後改用西方新曆,現今日本人已不再慶祝農曆新年,相信不少港人都知道。

但其實在越南,當地近年也有出現要求取消農曆新年假期的聲音。當地過去深受中國文化影響,與中國一樣使用農曆,當地傳統非常重視新年,且農曆新年假期特別長,2019年2月4日至2月8日(周一至周五)都是假期,若然加上之前及之後的周六日,一共連續9天。

惟當地學術界開始討論長假期是否必要,並出現一個支持「取消農曆新年假期」的派別,當中包括當地經濟學家Phạm Chi Lan、南芹苴大學校長Vo Tong Xuan等,Vo Tong Xuan在2017年接受訪問時便指,越南可以效法日本,只慶祝新曆新年,當中理由既是減少假期,可以利用這些時間發展經濟,減省經濟成本,更甚是不再跟隨中國過農曆新年,避免依賴中國的傳統文化。

