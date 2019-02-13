【01專訪】從《紐時》地庫「停屍間」　看一場百年舊照的重生之旅

晦暗的燈光，一排排百子櫃，這裏是佇立在地庫的《紐約時報》圖片倉庫。Jeff Roth將其中一格抽屜拉出來，拿出一幀攝於高空的滑翔機照片。相片的背面標示的拍攝年份為1903年，距今116年。也許保存工序做得妥善，照片表面雖然有一點泛黃，卻不見殘舊，反而有一種難得的歷史感，無聲記錄着逾百年前那稍縱即逝的時光。 （此為《雲端上的圖片》系列報道之一）

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報社所有人都戲稱這兒是「停屍間」（morgue），Roth就是這裏的負責人。粗略估計，圖庫約有500萬至700萬張歷史新聞相，另外還收藏着無數歷年剪報、微縮膠片等。這裏，彷彿就是一個長埋在紐約曼哈頓地底、鮮為人知的時間膠囊，存放着近代歷史的憑證。

不過，在數碼化與雲端技術愈趨普及的年代，長眠倉庫多時的「喪屍照片」都有復活的機會，醒來向大眾細說典故。

設於《紐約時報》總部大樓地庫的「停屍間」，蘊藏逾500萬幀歷史新聞相片，埋藏着無數歷史憑證。（Earl Wilson/The New York Times）

《紐約時報》創刊於1851年9月18日，是全球其中一份最古老的印刷新聞媒體。總部大樓多年來屹立於紐約市中心。開初的四十多年，報紙只印上密密麻麻的文字，到1896年才刊登第一張印刷於報紙上的新聞圖片。

Jeff Roth在1993年進入報社工作，擔任檔案管理員，從此與這些比自己「年長」幾十歲的照片「共事」。

《紐約時報》總部大樓超過百年來雖數度搬遷，但仍堅持設在曼哈頓市中心，成為紐約人的重要精神標記之一。（Getty Images）

去年，《紐時》宣布與科網巨企Google合作，開展最新的「Google Morgue」計劃，希望利用Google雲端技術，將「停屍間」裏獨有、珍貴無比的舊照片數碼化及重新儲存。除了歷史照片，此計劃亦包括發表過往未曾公諸於世的影像資料。

「我剛剛進來的時候，有20個人在這裏工作……現在只剩下我一個。」報社的圖片編輯和記者需要尋找歷史資料、核對史實、掃描圖片，Roth 都會幫助他們找出相關剪報或舊相片。

不過，《紐時》與Google共同開展的Google Morgue計劃，將來肯定為Roth這位圖庫唯一「管家」大大減輕負擔。

Google Morgue通過數碼化訊息，重新整合報社百多年來的零散記憶。而且，從實體相片庫存延續到雲端伺服器，有助擴充數碼圖片庫，供圖片編輯及記者隨時隨地在雲端圖庫中翻閱及使用多達數百萬張數碼化的圖片，令版面更充實和形象化。

開展Google Morgue的同時，《紐時》亦啟動了「Past Tense」（過去式）新聞回顧計劃。Past Tense故事系列希望重組一些數碼化的舊新聞圖片，讓讀者了解某一時代和地方的歷史緣由和發展脈絡。

《紐約時報》部分歷史圖片珍藏：

+ 4 + 3 + 2

Past Tense第一期工程是重構二十世紀的加州（California），聚焦講解怎樣的歷史變遷造就了加州崇尚自由、重視創新的社會習性。圖片故事窺探加州歷年來發展蓬勃的創新科技產業、獨特的社會風貌，以及記錄別具西岸風情的市民休閒活動。加州故事的圖片來源，皆來自《紐時》「停屍間」。

近代中國照片 見證風雲歲月

協助Google Morgue統籌工作和主理Past Tense故事系列的《紐時》編輯Veronica Chambers，特意向《香港01》記者介紹圖片藏庫的中國故事系列，希望讓華人讀者更貼近這個位於曼哈頓鬧市地庫、具有無數珍藏的歷史圖片庫。

「我們圖庫裏有一系列由Audrey Topping拍攝的圖輯。她大半生遊走於加拿大、美國和中國三個國家……她的丈夫Seymour Topping是《紐時》的傳奇編輯之一。因此，《紐時》得以從他手中，獲得Audrey Topping拍攝的作品。」

Audrey Topping出身於著名中國傳教士家庭—朗寧（Ronning）家族，國共內戰期間就讀於南京大學。其後半世紀，Audrey Topping作為攝影記者，為《紐時》等報刊報道新中國成立後經歷的風雲大事，並記錄西方人眼中的遠東火紅時代。

Audrey Topping在2013年以85歲高齡出版回憶錄《China Mission: A Personal History from the Last Imperial Dynasty to the People's Republic》（《中國使命》），她自豪地寫道：「在過去一個世紀，我們這個家族幾乎見證了中國一百年來的歷史大事。」《紐時》圖庫裏收藏的Audrey Topping中國圖輯系列，可說是濃縮了近代中國的風雲歲月。

Audrey Topping在2013年出版回憶錄《China Mission: A Personal History from the Last Imperial Dynasty to the People's Republic》（《中國使命》）

Chambers說：「打從十九世紀末開始，並跨越整個二十世紀，《紐時》累積了大量新聞圖片，還有很多重要的檔案文件圖像……『停屍間』裏很多舊照片在過去數十年一直無人問津，因為有些相片未曾公開，根本沒人記得它的存在……一些早期的舊照片，我們連菲林負片也沒有，只有一張沖曬正本。」

於是，他們與專家團隊合作，用特別方式重新拍攝、製作負片，以茲保存。去年11月9日，Past Tense編輯團隊發布新製作的歷史圖輯，記錄紐約、倫敦、巴黎市民慶祝一戰停戰日的眾生相。團隊將一批從未公開發表、拍攝於1918年11至12月之間的新聞圖片，重現大家眼前。

In Photos Unpublished for 100 Years, the Joy of War’s End on Armistice Day via @NYTimes https://t.co/2biflGimv0 — Mathieu von Rohr (@mathieuvonrohr) November 10, 2018

上文節錄自第149期《香港01》周報（2019年2月11日）《把記憶託付雲端 褪色老照片獲新生》。

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