無性婚姻的成因眾多,除了年邁的生理因素,亦有些是雙方同意不發生性行為,亦有些可能是同意一段開放的關係,讓雙方或其中一方有和其他人發生性行為的自由;有時則是雙方彼此忠誠,但堅持不發生性行為;有時甚至是夫婦二人皆屬無性戀人士。現時,估計全美有兩成已婚人口屬無性婚姻。

鄰國加拿大方面,一成九人鮮有和伴侶發生性行為,當中以男性佔多數。歐洲的德國也有三分一夫妻鮮有性行為,正處於無性婚姻階段,這結果令很多專家感到意外:「這很不正常,大部分無性婚姻者年齡才三、四十歲。」英國的情況也類近,兩成成年女性未曾發生性行為。至於日本,無性夫婦更多達三成五。

Mike 如今接近五十歲,子女是他和妻子不再親熱的其中一個主要原因。雖然他表示不了解正常性生活是什麼模樣,但在他第一個孩子出生後,他開始留意到夫妻關係的改變。他們其中一名孩子證實患有發展障礙,這間接成為夫妻相處的屏障。「有一段長時間,孩子和我們同房睡,後來雖然改睡在我們的房間外,但我們卻從未關門。」

Justin Lehmiller認為和別人比較令伴侶間的關係變得緊張。(受訪者提供)

性並不如想像般重要

世上沒有單一方法衡量性生活可如何維繫婚姻,當中沒有一成不變的定律。有些人喜歡頻密,有人則喜歡少一些。金賽性、性別與生殖研究中心(The Kinsey Institute for Research in Sex, Gender, and Reproduction)研究員Justin Lehmiller認為,我們經常和其他人比較,不論是我們認識的人或名人的性生活,都會產生和伴侶間的緊張關係:「他們感到壓力,需要跟隨或做相同的行為來令自己感覺更正常。」

面對身邊出現有關「性是很重要」的訊息,Mike 感到有點壓力。他在網上匿名發帖,看看是否有其他伴侶同樣活在無性世界。其後他發現一個擁有相似想法的群體,助他宣洩情感。與此同時,這讓他看到現狀的一線曙光─一段幸福快樂的婚姻不必然包含性。