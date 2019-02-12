美國人Mike 和太太訂了西雅圖一間酒店，在全城最好的餐廳用膳後，度過了浪漫甜蜜的晚上。這一晚是兩人「最近期」的一次性行為，而這已經是七年前的事。Mike 表示，「我太太是唯一一個和我有過親密行為的伴侶，在遇到她之前，我並沒有任何性經驗。我們真的相處得很好，我愛她。」結婚近廿載， Mike 並沒有以性行為的次數來衡量幸福，他認為這樣完全沒問題。 （此為《全球性蕭條》專題報道之六）

無性婚姻的成因眾多，除了年邁的生理因素，亦有些是雙方同意不發生性行為，亦有些可能是同意一段開放的關係，讓雙方或其中一方有和其他人發生性行為的自由；有時則是雙方彼此忠誠，但堅持不發生性行為；有時甚至是夫婦二人皆屬無性戀人士。現時，估計全美有兩成已婚人口屬無性婚姻。

鄰國加拿大方面，一成九人鮮有和伴侶發生性行為，當中以男性佔多數。歐洲的德國也有三分一夫妻鮮有性行為，正處於無性婚姻階段，這結果令很多專家感到意外：「這很不正常，大部分無性婚姻者年齡才三、四十歲。」英國的情況也類近，兩成成年女性未曾發生性行為。至於日本，無性夫婦更多達三成五。

無性婚姻在全球多國變得普遍，當中不少更是年青一輩，沒有任何健康問題。(Getty Images)

Mike 如今接近五十歲，子女是他和妻子不再親熱的其中一個主要原因。雖然他表示不了解正常性生活是什麼模樣，但在他第一個孩子出生後，他開始留意到夫妻關係的改變。他們其中一名孩子證實患有發展障礙，這間接成為夫妻相處的屏障。「有一段長時間，孩子和我們同房睡，後來雖然改睡在我們的房間外，但我們卻從未關門。」

Justin Lehmiller認為和別人比較令伴侶間的關係變得緊張。(受訪者提供) 性並不如想像般重要 世上沒有單一方法衡量性生活可如何維繫婚姻，當中沒有一成不變的定律。有些人喜歡頻密，有人則喜歡少一些。金賽性、性別與生殖研究中心（The Kinsey Institute for Research in Sex, Gender, and Reproduction）研究員Justin Lehmiller認為，我們經常和其他人比較，不論是我們認識的人或名人的性生活，都會產生和伴侶間的緊張關係：「他們感到壓力，需要跟隨或做相同的行為來令自己感覺更正常。」 面對身邊出現有關「性是很重要」的訊息，Mike 感到有點壓力。他在網上匿名發帖，看看是否有其他伴侶同樣活在無性世界。其後他發現一個擁有相似想法的群體，助他宣洩情感。與此同時，這讓他看到現狀的一線曙光─一段幸福快樂的婚姻不必然包含性。

他解釋：「我認識許多比我有更豐富性生活的人，但他們的婚姻生活很悲慘，所以，我看不到較多性生活等於更幸福。我並不是說他們是錯，我只是看不到任何證據說明，性本身是一段健康和快樂的關係的先決條件。」

不過，2017 年的研究發現，性能夠為部分人帶來美好回憶，從而令他們在一段長期的關係中感到滿足。同年另一項英國的調查亦發現，每月平均8.35次的性行為是成功婚姻的關鍵。然而，有專家質疑這些報告，認為一段關係中的親密感能夠從不同途徑中得到，不一定來自性交。

Lehmiller 舉例說，有些人能夠單從擁抱或其他前奏行為感到快樂，「其實性只是其中一種方法，人們經常用來滿足情感的需要，或許還有其他方法，不一定要和伴侶發生性行為。」專研性與愛情的德國哲學家兼作家Nicola Tams亦認為，「性不關乎次數，而是親密的品質。」

Nicola Tams 始終認為，好的性生活是限制於少的次數。(受訪者提供)

婚姻不只有浪漫一面

在部分個案中，專家指出當行房次數減少，關係可能會變差。其中一方要求性行為，或變成令人厭煩的事，並可能轉化成怨恨。兩性專家Susan Pease Gadoua表示，一般人結婚的心態是結婚對象將會是終身的性伴侶，若這個狀況因子女或生活條件有所轉變，或會導致一段非自願的無性婚姻。有些人或許可以接受這個事實，但有些人則可能選擇離開伴侶或從其他人身上尋找性。

Lehmiller認為，部分人可能以其他方式消除挫敗感，包括把注意力放在工作或興趣上，用以分心。Mike 的太太曾感到猶豫，想過為此尋求專業意見。但Mike 則對兩人關係感到滿足，他們會擁抱、親吻、約會和結伴旅遊，但不會在床上緊緊纏在一起。其實，他並非沒有性需要，每星期會自慰幾次，但他不會想在婚姻以外尋求性。「我知道這會摧毀我太太，欺騙會令我的人生一團糟，我不想要任何複雜的事。我沒有精力或時間嘗試找外遇。」

婚姻所包含的不止浪漫，還有兩人之間的承諾以至相互廝守。(Getty Images)

Susan Pease Gadoua補充，我們需要明白婚姻能夠在缺少性行為的情況下存在，婚姻是由眾多因素來維繫，並非只有性浪漫。正如Mike 認為太太是理想的伴侶，她會照顧他和孩子，不管怎樣說，他最終得到他想要的愛。

本港註冊社工兼性治療師何銘熙表示：「面對無性婚姻，首先要了解有沒有身體上的毛病。」他以近期的個案為例，夫妻結婚四年，惟性行為次數「一隻手也數得清」。原來丈夫有很強的宗教信念，有算命師跟他說太太的命格與他不夾，若有性行為可能會發生不好的事，太太接受解釋，所以他們處於無性但相愛的關係。「若雙方都沒有問題，沒有其他困擾，對這段關係也不會有太大影響。」

上文節錄自第148期《香港01》周報（2019年1月28日）《性解放運動半世紀 全球「性蕭條」》專題報道。

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