金正恩的文化革命　鞋廠要趕潮流　戲院可播《作死不離3兄弟》

在國際上，朝鮮的形象向來是封閉、神秘，這個國家的官方宣傳物品或新聞片段，看起來就像來自另一個時空，大家可能會覺得「娘味」甚重。但平壤方面自金正恩2011年掌權後，一直有意掀起文化上的革命，如今運動鞋廠的產品款式要趕上外國潮流、電視節目要加入大量CG特效、圖書館有外國受歡迎小說如《哈利波特》，甚至當地戲院或電視台可以播放一些外國電影或紀錄片，都是想展示朝鮮走向世界的決心。

朝鮮政府希望國家可以追上時代步伐，因此推行多項政策讓文化與外看齊。由平壤一間運動鞋廠生產不同鞋類來看，當地民眾的服飾品味並非以往的「清一色」。（美聯社）

參考外界潮流

美聯社記者早前參觀朝鮮一間鞋業工廠的展覽室，裏面擺滿不同類型的運動鞋，由跑鞋、足球鞋和籃球鞋等應有盡有，其中籃球鞋的款式驟眼看和美國流行的款式有幾分相似。負責人介紹這些產品時提到，金正恩指示他們研究和參考世界各地的流行款式，並生產合適朝鮮民眾需要的產品。某程度上，這些色彩奪目的運動鞋反映了當地人追求潮流的心態。

朝鮮有意利用「軟文化」對外宣傳國力，當地生產不同類型消費品的工廠因而應運而生。（美聯社）

不再「樣板戲」的電視節目

提起朝鮮的電視節目，大家可能會即時想起當地國寶級主播李春姬七情上面的報新聞片段，或是歌頌領袖的節目。現在當地民眾每天定時定刻放下手上工作，開電視收看最新一集的抗日古裝劇。

雖然對於朝鮮而言，抗日內容本身並無新意，但與過往相比，最新一輯的服裝考究非常仔細，打鬥場面非常認真，劇本亦較為扣人心弦。更重要的是劇中飾演敵人的演員都說得一口流行的日文對白，撇除充滿朝鮮口音這個問題，整套劇集顯得更有真實感。

朝鮮當局亦考慮到年輕人的需要，以金正恩的父親金正日時代的流行的漫畫《男孩少將》（Boy General）改篇成動畫，這套以高句麗王朝為背景的作品，講述一名朝鮮男孩抵禦中國入侵者的故事。該作品利用大量CG特效，美聯社認為其水準之高可與世界頂級作品匹敵。

這些作品質素提升，顯示朝鮮民眾就算對外隔絕，但他們仍然掌握到外面世界的流行文化和技術等。

金正恩上台後，當地的媒體宣傳手段產生變化，無論是「抗日神劇」或抗華動畫的貿素都明顯提升，觀眾看得投入之餘，亦顯示了朝鮮影視作品水準一日千里。（美聯社）

解禁外國文化？

朝鮮和韓國雖然有意合作尋求半島和平，但朝鮮民眾仍然無法光明正大地接觸韓國文化，聆聽K-Pop歌曲或收看韓劇仍被視為嚴重罪行，這不代表平壤方面完全封殺外國文化。最近平壤市中心金日成廣場附近一間戲院上映印度男星阿米爾罕（Aamir Khan）2009年主演賣座片《作死不離3兄弟》（Three Idiots）。

美聯社記者報道，平壤的戲院現在也會上映外國電影，包括印度賣座片《作死不離3兄弟》。

當地電視台教育頻道不時播出外國的紀錄片，而在朝鮮最大的圖書館「人民大學習堂」最受歡迎的書本就是《哈利波特》（Harry Potter）。

位於新加坡的民間組織「朝鮮交流」（Choson Exchange）創辦人Geoffrey See認為，朝鮮的年輕一代對於舊時代的宣傳方式感到厭倦，因此平壤政府認為需要與時並進，製作符合他們口味的作品。該組織又指，朝鮮下令生產潮流產品是希望刺激本地生產量和增加替代進口貨數量。

韓國藝術團演出後，朝鮮領導人金正恩、李雪主與趙容弼、徐玄等人合照。（路透社／朝中社）

朝鮮版本的K-Pop

大家可能記得，朝鮮藝術團曾經到韓國和中國表演，其中部分藝術團成員的造型照，意外地相當性感，有熱褲美腿、低胸吊帶等，另外身穿短裙軍服的全女班牡丹峰樂團亦令人留下深刻印象。

金正恩希望以這股「軟實力」推銷國家，當中牡丹峰樂團更是他上台後創立。該樂團成員全是軍人，而且在朝鮮媒體的曝光率甚高，上節目表演已是指定動作，另外不時推出新碟和到各地表演，為樂團贏得「朝鮮少女時代」的稱譽。不過正因她們的軍人身份，樂團的工作當然離不開政治。金正恩曾向樂團下命令，要求她們創作更多符合執政黨思想的表演，繼續成為黨的宣傳喉舌。

牡丹峰樂團雖然在朝鮮大受歡迎，其地位或受到威脅。韓國在2018年4月曾經派出藝術團到平壤表演，假如兩國之間在將來有更多交流，對新事物充滿好奇的朝鮮年輕世代會否在文化上成為「脫北者」？

（美聯社）