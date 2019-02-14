情人節起源血腥暴力　亂世兒女得成眷屬　全因一名神父

2月14日是西方情人節，每年這個時候街上便有許多成雙成對的愛侶，手捧玫瑰花光明正大地「放閃」，就連空氣都瀰漫着甜蜜的氣息。然而這個屬於鮮花、禮物和情人的浪漫節日，背後故事卻一點兒也不浪漫，還相當血腥。

情人節的起源：情人節英文叫做Valentine's Day，源自天主教聖人華倫坦（Saint Valentine）以生命對抗暴政，偷偷為世間愛侶證婚的動人故事，他最終慘被暴君殺害。（路透社）

神父捨命抗暴政 為有情人證婚

關於情人節的起源，一直流傳着多個不同版本的說法，其中最廣為流傳的版本要追溯至古羅馬時期。相傳西元3世紀，古羅馬戰事不斷，暴君克勞迪烏斯二世（Claudius II）為擴充軍隊實力，徵召大批男丁前往戰場，導致人們怨聲載道。

克勞迪烏斯二世不滿羅馬男人只顧兒女私情，而非建功立業。他盛怒之下禁止所有羅馬人結婚，甚至已經訂婚的情侶也要立即解除婚約。當地男性只好告別愛人，悲憤地趕赴戰場；而失去愛侶的女性只能在家獨自傷心，鬱鬱寡歡。

天主教神父華倫坦（Saint Valentine）決意違抗這項不公義的命令，私下為有情人證婚。消息傳到暴君耳裏，克勞迪烏斯二世暴跳如雷，立即下令拘捕華倫坦，並在獄中對他濫用私刑。最終，華倫坦在公元278年2月14日被斬首。

為表揚華倫坦不畏強權、勇敢守護世間愛情的偉大情操，教宗哲拉修一世（Pope Gelasius）公元496年封華倫坦為聖人，並宣布2月14日為聖華倫坦日（St Valentine's Day）。這天亦漸漸成為戀人間互表愛意的「情人節」。

情人節的起源：圖為2011年，法國情侶擁吻慶祝情人節的到來。（視覺中國）

「牧神節」鞭打女性 增強生育能力

另有意見認為，情人節的起源在於古羅馬節日「Lupercalia」（暫譯：牧神節）。

每年2月15日，羅馬人都會在帕拉蒂諾山（Palatine Hill）舉行盛大典禮，慶祝牧神節。祭師會殺死山羊和狗來獻祭，年輕男性則會手持剛割下來的獸皮鞭，赤身裸體地在山上奔跑，鞭打任何接近他們的女性。當地人相信此舉能夠增強女性的生育能力，使她們更容易生兒育女。直到5世紀之時，教宗哲拉修一世宣布2月14日為聖華倫坦日（St Valentine's Day），外界相信此舉意味聖華倫坦日已正式取代牧神節。

隨着第二次工業革命蓬勃發展，情人節變得愈來愈商業化。1913年，美國密蘇里州（Missouri）堪薩斯城（Kansas）的哈爾馬克賀卡有限公司（Hallmark Cards）大規模生產情人節賀卡，由此掀起2月14日情人節狂熱。

情人節的起源：適逢2月14日情人節，情侶們可以光明正大瘋狂「放閃」。（視覺中國）

（綜合報道）