沙特阿拉伯姊妹花離家出走赴澳遭阻撓　滯留香港5個月

美國有線新聞網絡（CNN）周四（21日）報道，兩名分別18及20歲的沙特阿拉伯姊妹因為不滿伊斯蘭嚴厲律法以及家人虐打，2018年9月趁一家人前往斯里蘭卡旅行時出走。她們原本打算逃亡到澳洲，但最終在香港轉機時事敗，被迫滯留此地5個多月。

兩名少女的化名分別是麗姆（Reem）及拉萬（Rawan），她們批評沙特將女性視為「奴隸」，妹妹拉萬說：「這是奴隸制，因為無論女人做什麼都是男人的事。」她們說自己因此放棄伊斯蘭教的信仰。

9月初，她們從斯里蘭卡科倫坡（Colombo）渡假屋偷走，取回護照登上經香港轉機前往墨爾本的航班。可是原本兩小時的轉機時間「延長」到變成滯留5個月。

當她們抵達香港機場之後，兩名航空公司人員告訴她們，兩人的澳洲簽證可能有問題。兩姊妹的代表律師維德勒（Michael Vidler）表示，她們前往澳洲的國泰航空機位被取消，並被安排坐一班回沙特的航班。

沙特兩姊妹滯留香港：沙特兩姊妹2018年9月打算經香港轉機，逃往澳洲尋求庇護，惟有指兩人扺港之後，她們被告知前往墨爾本的國泰航空機位被取消，之後一直滯留香港5個月。（Getty Images）

國泰回應指，斯里蘭卡航空公司的代表取消了兩姊妹的機位。後者則指是按沙特領事館的「明確要求」行事。領事館方面表示，兩姊妹的父親打電話要求兩人「盡快」回國，因為她們的媽媽病重。

麗姆和拉萬知道父親說謊，於是趁去洗手間時逃走，並嘗試另買往澳洲的機票，均被沙特官員阻撓，澳洲方面還因此取消她們的簽證。她們最終決定離開機場，至今一直被困在香港。期間她們的父兄來港尋人，她們唯有四處換酒店躲避。

報道引述維德勒說法，兩姊妹的護照已被吊銷，也沒有居港資格。但她們並未向香港政府申請難民庇護，而是希望尋求其他國家給予簽證收留她們。

2019年1月亦發生一宗全球注目的沙特少女逃亡事件，18歲少女奎農（Rahaf Mohammed al-Qunun）最終獲加拿大給予庇護。

（美國有線新聞網絡）