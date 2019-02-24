BBC首次拍到罕見全黑皇帝企鵝　基因突變恐難活到成年

英國廣播公司（BBC）野生動物紀錄片《Dynasties》（暫譯：王朝）拍攝團隊，近日在南極洲一個皇帝企鵝（Emperor penguin）棲身地，意外拍到一隻罕見的全黑皇帝企鵝正與同伴站在一起取暖，牠在一眾企鵝間顯得特別亮眼。

全黑皇帝企鵝：英國廣播公司（BBC）在南極拍攝到一隻罕見的全黑皇帝企鵝。（YouTube）

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BBC指出，這可能是首次拍到全黑的皇帝企鵝，形容這隻與別不同的黑企鵝看上去很健康，與同伴擠在一起互相取暖。不過拍攝團隊表示，全黑皇帝企鵝可能很難活至成年，因為牠其實是患有一種名為「黑變病」（Melanism）的皮膚病。

黑變病是動物界常見的基因突變現象，指黑色素在皮膚過度沉積。類似的現象曾出現在國王企鵝（King penguin）身上，但卻很少會發生在皇帝企鵝身上。

一般成年皇帝企鵝背部呈灰黑色、肚子全白，而頭部、尾部及蹼面都呈黑色。從BBC的片段可見，這隻罕有的「黑企鵝」幾乎全身黑色，只有鳥喙下端仍保持橙色。「牠可能是這品種唯一的全黑企鵝。」

受全黑外表影響，這隻皇帝企鵝會更容易成為虎鯨或豹斑海豹的捕食目標。

▼BBC紀錄片《Dynasties》，介紹這隻「黑企鵝」。

（英國廣播公司／每日郵報）