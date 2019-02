全球第二例　澳洲出現「半同卵雙胞胎」

世上有不少雙胞胎或三胞胎的例子,通常他們都是同卵雙生(identical twins)或異卵雙生(non-identical twins,即是龍鳳胎),不過澳洲近日發現全球第二宗「半同卵雙胞胎」(semi-identical twins)。這對小孩一男一女目前4歲,在澳洲布里斯班(Brisbane)居住。

最新一期的《新英格蘭醫學雜誌》(The New England Journal of Medicine)刊登了澳洲新南威爾斯大學(University of New South Wales)菲斯克教授(Professor Nicolas Fisk)的研究報告,指布里斯本(Brisbane)一對4歲的龍鳳胎完整地遺傳了母親的DNA,但與父親的DNA相比,卻不是完全吻合。

菲斯克表示,醫療團隊在2014年為該名母親懷孕6周時進行超聲波檢查,認為她或可能誕下同卵雙胞胎。其後在懷孕14周再檢查時卻發現胎兒是一男一女,這是同卵雙胞胎不會發生的情況。

一般而言,雙胞胎是由兩個卵子和兩個精子形成兩個不同胚胎,或是一個胚胎一分為二,再繼續發展。

但在這次研究就發現,卵子分裂前同時被兩個精子受精,通常應該只有一對來自父母的染色體,可是報告卻發現它的染色體共有三組,分別是兩組來自父親及一組來自母親,而且理論上這種胚胎不會存活,結果一反常理演變成今日的「異數」,成為繼2007年的首宗案例後,全球另一宗同類型的發現。

(英國廣播公司/路透社)