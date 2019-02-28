全球第二例　澳洲出現「半同卵雙胞胎」

世上有不少雙胞胎或三胞胎的例子，通常他們都是同卵雙生（identical twins）或異卵雙生（non-identical twins，即是龍鳳胎），不過澳洲近日發現全球第二宗「半同卵雙胞胎」（semi-identical twins）。這對小孩一男一女目前4歲，在澳洲布里斯班（Brisbane）居住。

最新一期的《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）刊登了澳洲新南威爾斯大學（University of New South Wales）菲斯克教授（Professor Nicolas Fisk）的研究報告，指布里斯本（Brisbane）一對4歲的龍鳳胎完整地遺傳了母親的DNA，但與父親的DNA相比，卻不是完全吻合。

菲斯克表示，醫療團隊在2014年為該名母親懷孕6周時進行超聲波檢查，認為她或可能誕下同卵雙胞胎。其後在懷孕14周再檢查時卻發現胎兒是一男一女，這是同卵雙胞胎不會發生的情況。

一般而言，雙胞胎是由兩個卵子和兩個精子形成兩個不同胚胎，或是一個胚胎一分為二，再繼續發展。

但在這次研究就發現，卵子分裂前同時被兩個精子受精，通常應該只有一對來自父母的染色體，可是報告卻發現它的染色體共有三組，分別是兩組來自父親及一組來自母親，而且理論上這種胚胎不會存活，結果一反常理演變成今日的「異數」，成為繼2007年的首宗案例後，全球另一宗同類型的發現。

（英國廣播公司／路透社）