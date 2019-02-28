【新聞背後】前律師科恩連環爆料　特朗普面臨什麼後果？

美國總統特朗普（Donald Trump）前私人律師科恩（Michael Cohen）周三（27日）到國會公開作供，對特朗普作出多項震憾指控。消息佔據美國各大傳媒版面，也分散了美國民眾對同期舉行的越南「特金會」的關注度。 科恩周五（3月1日）繼續就通俄門到國會閉門作供，外界關注他連日連環爆料，究竟能否動搖特朗普地位，甚至令特朗普面臨起訴。眾議院監督委員會主席卡明斯（Elijah Cummings）明言，根據科恩的供詞，特朗普似乎已經犯罪。究竟卡明斯口中所說的是什麼罪？

科恩到國會作供：科恩曾經說會為總統特朗普擋子彈，後來因為官非而跟對方反面。他2月27日到眾議院作供指控特朗不實行為，他期間表現感觸。（路透社）

科恩今次主要在通俄、希拉里黑材料、瞞稅、以及艷星掩口費等事指控特朗普。法律學者認為特朗普有可能因此被彈劾，下台後被追控。以下是他有可能涉及的多宗罪。

掩口費：或違選舉財務法

科恩出示一張特朗普簽名的支票副本，指這是報銷2016年大選期間向成人片女星克利福德（Stephanie Clifford、藝名Stormy Daniels）支付的掩口費。這名女星自稱在2006年曾與特朗普有染，惟特朗普一直否認。

有關支票價值35000美元，由特朗普私人賬戶支付。路透社引述法律專家意見指，檢察部門可以引用這張支票，控告特朗普違反選舉財務法。不過選舉法學者哈森（Richard Hasen）指出，如果他可以證明自己當時不知道支付掩口費是違法，或者能脫身。

希拉里電郵外洩：或涉陰謀罪

2016年總統大選期間爆出民主黨內部電郵外洩事件，打擊特朗普競選對手希拉里（Hillary Clinton）選情。科恩透露，在電郵外洩前，特朗普競選團隊顧問斯通（Roger Stone）與維基解密（Wikileaks）創辦人阿桑奇（Julian Assange）有過交流，特朗普不僅對此知情，還表示歡迎。

美國情報部門指，有關電郵是遭俄羅斯黑客盜取，如果證實特朗普事先知情及支持這件事，學者認為足以引用陰謀罪起訴特朗普。當局甚至可以根據選舉法控告他尋求外國勢力影響選舉。

特朗普則一直否認串謀俄羅斯。

科恩到國會作供：特朗普前律師科恩2月27日在眾議院作供指，相信特朗普（右）事先知道兒子（左）安排跟俄羅斯人員見面，以取得有利大選情報的會議。（視覺中國）

特朗普大樓會面：或違選舉法

特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr.）及競選團隊成員2016年6月在紐約特朗普大樓與俄羅斯人士會面，討論希拉里黑材料一事，事件成為通俄門調查焦點之一。

科恩表示，他親眼見到小特朗普低聲告訴他父親，「會議已經定好了」，認為他所指的會議就是上述安排，暗示特朗普一早知情。

特朗普一貫矢口否認，但同時強調安排是為競選爭取優勢，認為「完全合法」。但正如前文所言，根據美國選舉法，總統競選不能接受或尋求外國人的「貢獻」，包括對手的黑材料。

虛報財富：或涉稅務欺詐

科恩作供指，特朗普為追求登上福布斯財富榜，以及尋求向銀行借貸時，誇大自己真實擁有的財富，卻在報稅時少報資產，以繳付較少稅項。

專家指出，向福布斯虛報財富不是罪，但其餘兩項虛報卻涉及犯罪，特朗普有可能被追究稅務欺詐。

特朗普基金會「公器私用」：或違慈善組織法

美國總統特朗普的基金會（Donald J. Trump Foundation），因涉嫌進行不法活動獲益，2018年10月遭紐約州總檢察長控告。基金會12月跟控方達成協議，同意解散組織。

特朗普基金會被指尤如特朗普的「豬仔錢罌」，包括曾經花了6萬美元（約46.8萬港元），在拍賣會買下一幅特朗普肖像畫。科恩指控特朗普叫他安排基金會為投標者報銷這筆費用，而有關肖像畫則由特朗普自己收藏。

基金會雖然已經解散，但是紐約州州長科莫（Andrew Mark Cuomo）未排除最終提出刑事檢控的可能。

（綜合報道）