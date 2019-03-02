美國加州海灘發現「騙子太陽魚」　或為北半球第二次　

美國加州聖巴巴拉縣（Santa Barbara）海灘上周二（2月19日）出現一條巨型「騙子太陽魚」（Hoodwinker Sunfish）。這是北半球首次發現此罕見物種。牠過去僅出現在南半球，科學家好奇牠是如何穿越赤道來到美國西岸。 牠跟人們已知的「翻車魚」（Ocean sunfish，學名Mola mola）是不同的。「騙子太陽魚」是在2017年7月在新西蘭被發現的新品種太陽魚。 美國進化生物學家特納（Thomas Turner）指出，這或是所有美洲國家中首次發現「騙子太陽魚」，也可能是北半球第二次發現這種生物。

「騙子太陽魚」驚現美國海灘：美國加州大學聖巴巴拉分校煤油點保護區近日發現一條長達2.1米的巨型「騙子太陽魚」。（路透社）

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這條魚是在2月19日於加州聖巴巴拉煤油點保護區（Coal Oil Point Reserve）被發現。它身長2.1米，「沒有尾巴亦無牙齒，只有一個巨大的圓孔。」

保護區一名見習生就此事通知保育專家尼爾森（Jessica Nielsen），後者在一份新聞稿中指出，這是她在保護區待過4年來最特別的生物。大家起初以為它是「太陽魚」，直至她的同事特納將照片上載到iNaturalist網站，消息及照片輾轉來到澳洲海洋科學家Marianne Nyegaard手上，大家才知道「此魚不同彼魚」。

Marianne Nyegaard就是2017年在新西蘭發現「騙子太陽魚」這個新物種的專家之一：「當看到清晰的照片，我便沒有疑問。我不能相信（這個事實），幾乎從座椅上跌下來。」

（綜合報道）