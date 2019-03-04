馬蹄蟹其實是「水中蜘蛛」？　鱟可能非獨立生物　進化史或改寫

鱟，又名為馬蹄蟹，是地球上最古老的動物之一。馬蹄蟹雖然有「蟹」，但兩者基本沒甚麼關係。今天馬蹄蟹隸屬獨自的鱟科，是肢口綱的唯一僅存生物，一度視為同家族的成員早已淹沒在歷史洪流。 但最近科學家發現，馬蹄蟹其實是蜘蛛一種，兩者應該直接放在同一系統才對。若研究屬實，馬蹄蟹將能提供蜘蛛演化過程中的一個重大線索。

大量馬蹄蟹在岸上交配的壯觀情景。若馬蹄蟹實為蜘蛛分類下的一種，那應可說是世界上最大的蜘蛛類生物。（視覺中國）

人類早已發現馬蹄蟹與蜘蛛的類近之處，實際兩者今天均隸屬節肢動物門下的螯肢亞門。螯肢亞門的特徵是身體由頭胸部及腹部兩部分組成，口部都有一對螯肢，是自奧陶紀已有紀錄的古老物種。蜘蛛、蠍子和馬蹄蟹都是此門下的標誌生物。

因蜘蛛和馬蹄蟹不論外形，生活習性，甚至構造都有相當分別，很難想像是同類物種。科學家過去估計蜘蛛和馬蹄蟹有共同祖先，因環境變化一部分走上陸地生活，走上陸地的一群逐漸演化成蜘蛛、蠍子等動物，留在海洋的則經歷滅絕事件後只殘存馬蹄蟹。因此科學家把馬蹄蟹另外歸類成肢口綱，與蜘蛛隸屬的蛛形綱作為完全不同物種看待。

馬蹄蟹的藍色血液是其最大特色之一，該藍色血液內含銅素可提煉成「鱟試劑」，在醫學上有重要作用。（Getty Images）

馬蹄蟹其實是蜘蛛？

但最新發現指出這個故事可能要改寫：根據期刊《Systematic Biology》最新一期論文指出，在經過大量的基因分析後，發現馬蹄蟹與蜘蛛比過去所知要親近，示意馬蹄蟹應放在蛛形綱之下，亦即不獨自成肢口綱，馬蹄蟹其實就是「海中蜘蛛」。

若假說正確，那代表蜘蛛的進化史要修正。因馬蹄蟹若屬蜘蛛類，那代表着應有「陸生的蜘蛛出現，才演化成馬蹄蟹」，科學家必需解釋為何馬蹄蟹會從陸地跑到水中生活，並且演化成如斯模樣。

研究人員現時未有一套完整解釋，蜘蛛的過去依然是謎。但古代生物學就是充滿謎團，即使給了我們一隻活生生的活化石，我們對馬蹄蟹認知依然十分少。馬蹄蟹繼續是地球上最神奇的生物之一。

（國家地理雜誌）