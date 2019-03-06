以色列登月探測器「創世紀號」傳回自拍照　地球做背景

不少人去旅行或到訪新地方都喜歡自拍留念，正在太空漫遊的以色列登月探測器更厲害，以地球為背景自拍。 以色列SpaceIL團隊登月探測器「創世紀號」（Beresheet）在2月22日搭乘美國太空探索科技公司（SpaceX）的火箭升空，預料4月登陸月球。在漫長的旅途中，創世紀號周二（5日）首次將自拍傳回地球。

以色列登月探測器：創世紀號2月22日搭乘SpaceX的獵鷹9號（Falcon 9）火箭升空。（法新社）

SpaceIL團隊表示，這張自拍是創世紀號離地球表面約3.76公里所拍，相片中可以見到以色列國旗及寫上「小國家，大夢想」的標語。

目前為止只有俄羅斯、美國及中國的探測器成功完成38.4萬公里的旅程，降落在月球表面，若創世紀號成功按原訂計劃在4月11日降落，以色列將會是第四個有能力將探測器送到月球的國家，而SpaceIL則會成為首間成功登月的私人企業。

以色列登月探測器：創世紀號連燃料約重585公斤，配有測量月球磁場的儀器，惟探測器不配備冷卻系統，意味它會在登月約三日後便會因過熱而「殉職」。（SpaceIL官網）

創世紀號的設計相對一般登月探測器小，配上測量月球磁場的儀器，連燃料約重585公斤。惟探測器不配備冷卻系統，意味它會在登月約三日後便會因過熱而「殉職」。

2019年是人類成功登陸月球50周年，不少國家都有興趣在今年重新探索月球。

（綜合報道）