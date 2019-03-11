美遊客訪動物園出事　越欄靠近獸籠自拍　美洲虎出爪攻擊

美國亞利桑那州一名女子周六（9日）到訪動物園時發生意外。她為與籠中的美洲虎自拍而越過圍欄靠近獸籠，結果前臂遭抓傷。她的傷口深可見肉並且鮮血直冒，所幸並無生命危險。她送院治理後已無大礙。

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事發於野生世界動物園（Wildlife World Zoo），一名30多歲的女子在當地時間周六傍晚約6時45分越過圍欄，她靠近鐵籠打算自拍時，被籠內的美洲虎襲擊。

目擊者威爾克森（Adam Wilkerson）表示，他和母親聽到有人叫「救命」，連忙跑去幫忙，只見「美洲虎把爪伸出籠外，插入她的肉裏」。他的母親將水瓶投入鐵籠，剛好落在美洲虎旁邊，威爾克森在牠縮爪去追水瓶的一刻乘機拉走女子。

不少人擔心這頭美洲虎會被人道毀滅，動物園其後在Twitter表示不會處罰牠，因為遊客不遵守規則並非牠的錯，園方又指「設置圍欄是有原因的」。（Twitter）

威爾克森還拍下事後情況，片中可見受傷女子倒在地上，不斷叫痛，左前臂有一道深深的傷口。

不少愛護動物人士擔心這頭美洲虎會被人道毀滅，動物園其後在Twitter表示不會處罰牠，因是遊客不遵守規則而並非牠的錯。

動物園總監奧爾松（Mickey Ollson）指這頭美洲虎之前已攻擊過跨越圍欄的人，所幸那人傷勢並示嚴重。他說周六的事件是「人為錯誤」，攻擊人的美洲虎不會被人道毀滅。

奧爾松評論事件時指出，沒法杜絕人們越過圍欄，但指有充分理由在那裏設置圍欄的。

（綜合報道）