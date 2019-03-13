美國爆史上最大校園招生賄賂案　包括荷里活女星近50人被起訴

美國揭發史上最大宗學校招生賄賂醜聞，包括耶魯大學、史丹福大學、南加州大學等多間名門校園被指收受賄款，錄取學生，涉及總額高達2000萬美元（約1.4億港元），近50人被起訴，包括在美劇《靚太唔易做》（Desperate Housewives）演出的荷李活女星菲莉絲蒂夏夫曼（Felicity Huffman）等。

耶魯大學同牽涉案件，一名女足教練承認收受賄款，協助學生入學。圖為耶魯大學入口。（路透社）

被起訴的50多人中包括多位名流富商，包括在美劇《靚太唔易做》（Desperate Housewives）演出的荷李活女星菲莉絲蒂夏夫曼（Felicity Huffman）、處境喜《Full House》女演員洛莉路格林（Lori Loughlin）及其時尚設計師丈夫Mossimo Giannulli等。

美校園招生賄賂案：美劇《靚太唔易做》（Desperate Housewives）演出的荷李活女星菲莉絲蒂夏夫曼（Felicity Huffman）。（路透社）。

賄賂大學體育教練 助學生入學

事件主腦是一名居住加州男子，案情指他經營的Key Worldwide Foundation機構，及Edge College & Career Network LLC升學顧問公司，過去透過行賄及作弊方式，讓客戶子女能夠進入知名學府。

美國大學入學要求學生通過公開考試，根據考取分數報讀心儀大學。案情指該機構會透過買通考官或「請槍」代考方式，讓特定學生獲取更高分數。同時機構會賄賂大學體育教練，讓學生以運動員身分獲得錄取。

其中一名被捕、於耶魯大學任教的女子足球教練梅雷迪思（Rudolph Rudy Meredith）承認，曾收取一名客戶40萬美元（約310萬港元）賄款，協助學生偽造運動員檔案，以女足新人名義取錄，即使該學生未有參加過任何足球比賽。

耶魯大學發表聲明，表示願意配合警方全面調查。另一涉事的南加州大學亦表示對事件遺憾，將盡力避免同類事件發生。

美校園招生賄賂案：處境喜《Full House》女演員洛莉路格林（Lori Loughlin）。（路透社）

（綜合報道）