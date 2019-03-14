【哈利波特】作者J.K.羅琳：鄧不利多與葛林戴華德曾有性關係

英國小說《哈利波特》（Harry Potter）大受歡迎，不但被改拍成多部電影，就連前傳也被搬上銀幕。其中兩名角色鄧不利多（Albus Dumbledore）和葛林戴華德（Gellert Grindelwald）的關係備受粉絲注意。 繼作者J.K.羅琳（J.K.Rowling）透露鄧不利多為同性戀者，並與葛林戴華德有過一段戀情後，她更證實兩人曾經發生「性關係」。

在電影《怪獸與葛林戴華德之罪》藍光光碟版推出前夕，J.K.羅琳受訪時表示，鄧不利多與葛林戴華德的關係非常激烈，是充滿激情的愛情關係。她續指，如果任何一段關係般，不論是異性戀、同性戀或其他任何的標籤，其中一人永遠無法知道對方的感覺，「你相信自己知道，但你不能」。

她又稱，自己對「性」這方面不太感興趣，但認為鄧不利多與葛林戴華德的愛情存在「性的層面」；她說自己對彼此產生的情感更有興趣，認為這才是人類關係中最引人入勝的東西。

哈利波特：葛林戴華德為電影《怪獸與葛林戴華德之罪》中的奸角。（《怪獸與葛林戴華德之罪》預告截圖）

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《怪獸與葛林戴華德之罪》為《哈利波特》的前傳之一。根據故事，葛林戴華德的名字其實早於小說首集《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher's Stone）中出現，並記錄了鄧不利多1945年擊敗了這名黑巫師。

後來葛林戴華德再次在電影終章《哈利波特：死神的聖物》（Harry Potter and the Deathly Hallows）出場。電影講述16歲的葛林戴華德因展開邪惡魔法實驗被趕出校後，周遊各地時遇上17歲的鄧不利多。

故事形容兩人一樣才華橫溢，一見如故。J.K.羅琳曾直接說過，鄧不利多愛上了葛林戴華德；電影中的鄧不利多則形容兩人「比兄弟更親密」。

此外，在故事中有一面名為「意若思鏡」（ERISED）的鏡子，稱可以自己內心深處最迫切、最強烈的渴望。從電影的片段中則可以看到鄧不利多在照鏡子時，出現他與葛林戴華德的身影。