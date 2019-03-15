勝利醜聞背後　揭露黑幕的韓國熱血記者

韓國演藝圈爆出有關BIGBANG前成員勝利的連串醜聞後，風波愈滾愈大，牽連多位明星及多個政府部門，震撼整個韓國社會。 在這場風波背後，其實正是有一班鍥而不捨的韓國記者，緊咬線索、尋找爆料人，不斷揭發當中的黑幕，其中有記者更找來「崔順實案」中的重要證人幫手。記者追查容易得罪權貴，就連韓國民眾都擔心他們的安危，害怕他們會因為事件而身陷危險。

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韓國最多人使用的搜尋網站NAVER，周四（14日）晚上的熱門搜索關鍵詞第一位，不是明星或政客，而是一名叫「吳赫鎮」（오혁진）的記者。他正是首先揭露有關勝利夜店Burning Sun涉及有職員打人、有人售賣毒品等醜聞的記者。

他登上熱搜榜的原因，正是因為他在Instagram一度「消失」，引發外界擔心他會否遭遇不測。目前他的戶口已經重現，只是轉為不公開模式。

勝利醜聞背後：韓國搜尋網站NAVER在3月14日晚上的熱搜詞是「吳赫鎮 記者」。

公眾對記者的安危感到憂慮，擔心背後自有原因，韓國一班致力揭露社會醜聞的記者，不時挑戰有權有勢者、動搖權貴的利益，容易身陷危險。

社會新聞記者 找來「崔順實案」重要人物幫手

這次的吳赫鎮是韓國媒體證券新聞的政治社會部記者，任職約4年。他經常出入國會，專門報道財閥與政治圈的新聞，正是透過政圈的線索，揭露這次的大醜聞。

據他之前在Instagram講述，他2月在一個網上論壇上，獲知勝利所投資的夜店Burning Sun疑似有職員向某國會議員的女婿供應毒品，他成功抓住線索，進一步通過與不同國會議員的接觸，獲得更多有關江南區夜店的情報，並且展開報道。吳赫鎮也表明「我不針對勝利，而是針對財閥和政治圈展開採訪。」

他並找來一位有力「爆料者」的協助，兩人一起追查，此人不是尋常人物，而是當日有份揭開韓國前總統朴槿惠閨密崔順實貪腐案的重要證人盧勝日。

盧勝日是K Sports財團的前部長，他當時作為收集了有關崔順實犯案的證據，在庭上舉證。

在這次的夜店事件中，吳赫鎮同樣懷疑「頂端勢力」過去可能與崔順實有關，努力要查明真相。

勝利醜聞背後：最早期報道有關勝利夜店醜聞的韓國記者吳赫鎮。

協助者的房子突然起火 原因未明

他們極力追查，有可能會遭遇什麼危險？他們也知道大有可能得罪權貴，吳赫鎮之前在社交網站公布身份後，已直接發表「不自殺聲明」，表明自己不會自殺，若有一天無故身亡，肯定是遇害。

至於協助追查工作的盧勝日，按當地媒體報道，他本來仍在興建中的房子，2月底突然起火，大火還波及鄰居的房子。警方與消防部門仍在追查原因，但當地網民已經開始懷疑，事件背後並不簡單。

韓國《產經日報》2019年2月底報道盧勝日的房子着火，房子當時仍在建設中。

另一記者3年前已展開追查

在這場風波中，還有另一位SBS記者姜慶潤。她多番報道有關勝利及其好友所在的網絡聊天室的內容，包括勝利涉嫌安排性交易等。

她在接受媒體訪問時稱，其實她早在2015年開始注意到勝利舉辦的派對，留意到該派對邀請了眾多來自各國的投資者，成為勝利拉生意的一種手法。

至2年前，她開始獲得有關聊天室內容的爆料，並找到有女藝人證實曾經看過聊天紀錄。直至最近，她終於找到渠道，成功親自查看了這個聊天室的紀錄，確認之前的調查正確，並且展開報道。她也曾訪問多位事件中的受害人。

姜慶潤過去也曾「爆料」多宗大新聞，包括資深藝人曹在顯性侵女演員的事件等。

勝利醜聞背後：揭露有關勝利涉嫌安排性交易的SBS記者姜慶潤。（節目截圖）

韓國記者最叻揭政客醜聞

韓國近年爆出的政府醜聞，不少都是由記者一手揭發，例如是朴槿惠的「閨密干政」及連串嚴重貪腐事件等，最後導致萬人上街，朴槿惠遭彈劾下台，之後入獄。2014年的韓國世越號沉沒事件後，也可看到一班記者追尋真相，揭開政府在救援期間的種種問題。