英世紀懸案終破解？　DNA證「開膛手傑克」真身是23歲波蘭移民

英國1888年發生一宗「世紀懸案」，綽號「開膛手傑克」（Jack the Ripper）的殺人犯在倫敦連環殘殺5名妓女，但其真正身份一直成疑。現在謎團似乎終於解開。 《每日郵報》周日（17日）報道，科學家檢測其中一名受害者的披肩上血跡後，結果顯示一名23歲的波蘭理髮師很可能是殺手。

利物浦約翰莫爾斯大學（Liverpool John Moores University）及里茲大學（University of Leeds）科學團隊在學術期刊《司法鑒定學雜誌》（Journal of Forensic Sciences）上發表報告，確認波蘭移民科斯明斯基（Aaron Kosminski）身份。

科學家抽取其中一名受害者的披肩上的血跡，並進行DNA檢測，發現到兩組基因，分別屬於科斯明斯基以及受害者，因此推斷科斯明斯基就是兇手。

一名商人在2007年拍賣投得有關披肩，並在數年前聯絡相關科學家。2014已有說法指科斯明斯基是幕後兇手，但當時沒有人當是一回事。這次雖然有學界的支持，但亦有人質疑披肩可能在後來沾上新物質，質疑可靠度。

「開膛手傑克」於1888年7月至11月期間，在倫敦連續殺害至少5名妓女，而且手法兇殘。其中1人喉嚨被劃過多刀；其餘4位死者均是被割喉剖腹。

署名「開膛手傑克」的人犯案後更囂張到寄信及死者內臟給警方。雖然如此，但他卻一直逍遙法外。百多年間他的事蹟更被寫成小說及拍成電影。

（綜合報道）