鯨魚菲律賓擱淺　胃藏40公斤塑膠　脫水吐血活活餓死

菲律賓南部城鎮馬比尼（Mabini）上周六（16日）有一條年輕鯨魚屍體沖上岸。當地海洋生物學家解剖鯨屍後發現其胃內有多個膠袋，共重約40公斤。專家估計膠袋塞滿鯨魚胃部，令牠無法攝取食物，最終活活餓死和渴死。

達沃市（Davao）大型動物骨頭博物館（D' Bone Collector Museum）在Facebook發帖文，表示館方工作人員上周六在菲律賓南部孔波斯特拉河谷省（Compostela Valley）馬比尼一處海岸，發現一頭死去的年輕雄性柯氏喙鯨（Cuvier's beaked whale）。

博物館解剖鯨屍後發現其胃部藏有16個米袋、4個香蕉種植園袋子和多個購物用膠袋，共重約40公斤。館方表示，這頭鯨魚胃內的塑膠量是他們歷來見過最多的，部分膠袋甚至已經開始鈣化。

博物館主任布拉奇利（Darrell Blatchley）表示，他們發現鯨魚十分瘦弱並有脫水跡象，而且死前曾經吐血。

布拉奇利表示，包括鯨魚和海豚等鯨豚類動物（cetaceans）不會從海洋中喝水，牠們會從食物中攝取水份，他估計由於鯨魚吞進塑膠而無法攝取大量食物，最終死於脫水和飢餓。

鯨屍胃內藏40公斤塑膠：博物館人員解剖鯨屍後發現其胃內藏有多個膠袋，估計牠生前無法攝取食物，最終餓死和渴死。（D' Bone Collector Museum Inc. Facebook 照片）

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（美國有線新聞網絡）