挪威郵輪擱淺內部影片曝光　艙內亂作一團　有人淡定坐凳

瑞士維京郵輪公司（Viking Ocean Cruises）的「維京天空號」（Viking Sky）3月14日由挪威第二大城市卑爾根（Bergen）出發，展開12天的旅程，原定本周二（25日）抵達英國泰晤士河河口的提伯利港（Tilbury）。惟本來人們遊覽多市的愉快旅程，後來完全變樣。 航程來到當地時間上周六（23日）下午2時，這艘載有1,373人（ 915乘客及458員工）的郵輪被巨浪打到嚴重傾斜。船艙內部家具擺設東歪西倒，甚至有崩塌的天花板壓到座位上的乘客。儘管船內出現一陣劇烈搖晃，乘客中竟然有人坐在椅子上，看似臨危不亂。惟情況愈來愈讓人擔心。

截至當地上周六晚上10時40分，有155人獲救，最少8人受傷，當中3人傷勢較嚴重。郵輪上旅客大部分來自美國及英國。

來到周日，當地官員稱已派出直升機飛到郵輪所在位置，將乘客逐一救出。此外郵輪4個引擎中，有3個已能發動。有397人已被送走。與此同時，救援服務部門準備將郵輪拖到附近的港口。

「維京天空號」上周六在惡劣天氣下引擎發生故障。它們失去動力後，郵輪在挪威西岸外海被困，且慢慢漂向陸地。由於海浪有6至8米高、風力達到時速69公里，加上船艙在巨浪衝擊進水，船長決定發出求救信號。郵輪後來其中一個引擎後來成功重新啟動，它遂在離岸2公里下錨待救。

郵輪在許斯塔維卡灣（Hustadvika）下錨，確保船身不會再度漂流，當局也派出5架直升機與多艘船隻展開救援，惟天氣與海像實在太過惡劣，增加救援任務難度。救援行動緩慢進行，預計要花上好一段時間才能讓所有人脫險。

挪威郵輪擱淺：圖為船身進水後，乘客紛紛提起雙腳以免弄濕。在他們腿下水流甚急，情況令人擔心。（影片截圖）

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▼人們從岸邊拍到船身傾側的情況：

（綜合報道）