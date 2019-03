歐洲議會通過具爭議版權法　隨時變勞民傷財的洪水猛獸？

歐洲議會(European Parliament)周二(26日)通過《數碼單一市場版權法案》(Directive on Copyright in the Digital Single Market),當中最受爭議的兩條--包括第11條,即向版權持有者預先繳付費用,才能刊載含版權內容;以及第13條,即YouTube等平台要加入過濾機制,阻止用戶在網上公開侵權內容,均成功闖關。

有關法案在表決前,外界普遍擔心二次創作可能從此絕跡,變相扼殺創作。但歐盟強調二次創作不受影響,到底法案如何影響民眾上網?