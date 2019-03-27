歐洲議會通過具爭議版權法　隨時變勞民傷財的洪水猛獸？

歐洲議會（European Parliament）周二（26日）通過《數碼單一市場版權法案》（Directive on Copyright in the Digital Single Market），當中最受爭議的兩條－－包括第11條，即向版權持有者預先繳付費用，才能刊載含版權內容；以及第13條，即YouTube等平台要加入過濾機制，阻止用戶在網上公開侵權內容，均成功闖關。 有關法案在表決前，外界普遍擔心二次創作可能從此絕跡，變相扼殺創作。但歐盟強調二次創作不受影響，到底法案如何影響民眾上網？

歐盟對上一次推出版權法，已是2001年。布魯塞爾方面近來表示希望引入修正案，確保法例適用於數碼時代。這個法例應用於歐盟各國，假如英國選擇遵守協議離開歐盟，該版權法在交接期間仍適用於英國。

根據這次通過的版權法案，第13條列明，一旦有用戶上載受版權保護的電影或音樂至YouTube、Dailymotion等平台，該公司就需要負上一切責任。因此這些網上分享平台必需事先向版權持有人取得許可才容許公開內容。

不過以下平台則不受限制：

－ 非牟利網上百科 － 開放原始碼軟件開發平台 － 雲端儲存服務 － 網上市集 － 通訊服務

新法案要求在歐盟市場運作超過三年、或是年度盈利達1000萬歐元以上的網上分享平台對版權物實施嚴格把關，否則會面臨懲罰，但歐盟同時提到豁免受罰的原則：

－ 證明已盡力尋求版權持有人同意 － 證明已盡力阻止涉事內容不公開 － 一旦偵測到侵犯版權的內容就即時移除

歐洲議會周二（26日）通過《數碼單一市場版權法案》中，要求網上分享平台加入過濾機制，避免有侵權內容在網上公開。有關規定惹來民眾不滿，他們擔任創作的機會受到影響。（路透社）

過濾系統隨時「錯殺良民」

法案的抗議之處，包括很多人認為企業根本沒可能預先取得所有版權持有人的同意，德國的歐洲議員蕾達（Julia Reda）更稱要求不切實際。即使該法案沒強制相關企業加設過濾系統，外界普遍相信它們都會「被迫就範」。

以YouTube為例，它們已經設有內容認證系統，可以偵測受保護的音樂或片段，從而作出封鎖。不過要小型或初創企業安裝同樣系統，其高昂價格非它們可以負擔，因此難以普及。此外，有關系統或可能出現誤中副車情況，為用戶帶來不必要爭拗，就算法例規定有上訴渠道，但不難想像將來會不斷傳出類似爭議。

YouTube本身對法案內容曾經感到憂慮。歐洲議會周二通過法案前，其草案曾經有多個版本，其中歐洲議會本身的版本更被YouTube評為最惡劣。該公司認為，歐洲議會提出的草案或可能導致YouTube需要封鎖所有在歐盟地區的現有或最新創作，又指其內容認證系統只會在版權持有人的參與，提供清晰指引才可發揮作用。但正如上述提到，法案提出豁免受罰的原則，或多或少釋除YouTube方面的疑慮。

YouTube設有內容認證系統，可以偵測受保護的音樂或片段，封鎖侵權內容，但該公司認為過濾系統需要版權持有人積極參與，澄清內容才可充分發揮作用。另一方面，開發有關系統所費不菲，對於小型企業而言根本難以負擔，變相影響它們的把關能力。（路透社）

直播打機的爭議

現時網上分享打機心得、甚至是直播攻略過程大行其道。不過這亦是版權法第13條的其中一個爭議之處。位於英國的年利達律師事務所（Linklaters）的律師貝麗（Kathy Berry）認為，電腦遊戲通常包含了多項版權物：軟件的基礎代碼、畫像、音樂、對白等，因此玩家在YouTube或Twitch上載有關片段時，該片段的版權屬玩家所有，但由於片段內容包括遊戲內容，因此這些平台在容許片段公開前，應同時取得玩家及遊戲發行商的授權。

目前遊戲發行商對於這些片段採取開放態度，即使像任天堂這類老牌公司有較嚴格的規定，但最近亦開始鬆綁規定。不過新法例實施後，這些公司可以要求相關平台禁止片段曝光，但這是否代表它們可以一勞永逸？

貝麗指，封殺網民的遊戲片段只會令外界認為遊戲開發商與玩家「對着幹」，從而引發公關災難，反而默認公開片段可以為它們大收宣傳之效，因此是一個雙贏局面。剛才提到，公開遊戲片段的版權屬玩家所有，他們認為在片段內容加上個人評論或意見，就應該在版權法第13條內獲得豁免。貝麗則對此有保留，認為有關論點並未在法庭內得到充分認證。

《數碼單一市場版權法案》雖遇到不少反對聲音，它仍獲藝術界及媒體業界支持，指法例確保產製的內容獲得公平報酬。（路透社）

有關法案雖然在歐洲議會闖關成功，它仍需在各成員國審議通過，並在當地立法後兩年正式實施。不過法案仍在灰色地帶，如怎樣豁免「Meme」未有明確指引，因此每個成員國內都會可能出現法案遭挑戰的情況，到底它能否如期執行，抑或只是爭拗後變成一場空，未來充滿變數。

（英國廣播公司）