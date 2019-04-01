【告別平成・社會篇】女性就業與少子化　經濟崩壞改寫家庭模式

有社會學者指出，日本人對昭和的想像與鄉愁，其實是批評當下社會的一種手段。無可否認，平成相比起輝煌的昭和時代，顯得黯淡無光，可是平成是近代以來的承平歲月..... （此為《告別平成》專題系列之三） 撰文：黃珮瑜

閱讀文章上半部：由紙醉金迷到斷捨離 折射日本人的昭和鄉愁

正如歷史學者兼作家後藤武士所言，平成是平靜卻又動盪的年代：「平靜，因為沒有昭和時代的世界大戰；動盪，是因為很多存在已久的社會體制已經瓦解，其中一個明顯例子是家庭結構。平成時代最大的特質是，建立傳統家庭不再是社會對個人的期望。」

上世紀六、七十年代，日本仿傚其他發達工業國家的核心家庭模式，男女分工非常清晰。後藤指出當時整個社會制度，包括終身僱用制、年功序列、退休金、醫療保險制度等，都是為了鞏固家庭結構而設。在這個制度下，男人進入企業後，只要沒犯大錯，便可拼命工作至退休，薪酬還會隨着年資變得優厚；當妻子的自然不愁生計，專心相夫教子便行了。因此那個年代的男人，人生最大的目標就是獲大企業錄用，女人最大的理想就是趁年輕找個事業有成的男人嫁出去。社會還將女性標籤為「聖誕蛋糕」，意指「最佳賞味期限為25歲」，過了期便無人問津。

隨着經濟和社會環境轉變，日本也出現「不婚」的趨勢。（Getty Images）

泡沫爆破 女性走出La-la land

然而隨着平成年代泡沫經濟爆破，日本人深信不疑的成功方程式和夢幻家庭模式剎時瓦解。當時大批企業倒閉，存活下來的公司不是大裁員，就是把工廠遷到中國或東南亞國家，終身僱用制度亦告崩壞，正職被兼職取代。許多家庭無法單靠丈夫一份糧維持日常開支，於是愈來愈多女性放下圍裙，踏入職場。不僅如此，訓練女性成為「稱職主婦」的*女子短期大學，於平成年間數量大減，顯示「男主外、女主內」這類昭和典型思維得以逐步破除。

1960年代，日本女性穿著和服到銀行上班。（Getty Images）

女子短期大學：日本主流社會認為女職員一旦結婚，便會辭職回家當主婦（又稱為壽退社），故毋須浪費時間修畢整個學位課程，也不應因修學時間過長而耽誤結婚，因而有兩年制短期大學的出現。學員主要學習家政和提高教養，以便日後相父教子。

後藤武士（受訪者提供） 後藤認為這個轉變對於渴望獨當一面的女性來說，無疑是好事，不過他亦指出，部分日本女性仍是比較傳統，而且在職場上缺乏競爭優勢，未必能夠適應時代轉變。後藤說：「她們喜歡過傳統生活，做家務、湊孩子，她們的強項不是賺錢，家庭才是她們最熟悉和自在的領域。可是最近二、三十年，女性專心在家相夫教子變得困難了。」 事實亦都證明，即使首相安倍晉三積極推行女性經濟學，期望透過鼓勵女性就業，然而在婚後繼續工作的婦女中，三分二人都只從事兼職，丈夫始終才是經濟支柱。厚生勞動省亦承認目前女性就業率只有量的增長，而非質的改變，女性主要擔任「一般職」，攀上管理層的少之有少，可見日本兩性平等方面雖有寸進，但傳統價值觀依然殘存。

日本婦女傳統上在嫁人後負責照顧家庭和丈夫，男女角色分明。圖為1989年，一位太太為丈夫整理西裝。（Getty Images）

平成另一個重大特質是出生率偏低。回望昭和後期，每年有逾200萬個嬰兒出生，平成元年也有124萬個新生嬰兒。可是隨着社會及經濟條件改變，愈來愈多年輕人不婚不育，出生率逐年下降。去年，全國就只有92萬個嬰兒出生，是自1899年有紀錄以來最少。平成時代的家庭不再以核心家庭作為範本，反而出現了單身寄生族、跨次元婚姻、出租家人等較負面的社會現象。

「終身僱用制」瓦解促使更多女性就業，日本傳統家庭主婦的角色也變得薄弱了。（Getty Images）

被認為是較為正面的突破是同性伴侶寄養孩子，縱然日本政府尚未認可同性婚姻，不過因為厚生勞動省有關寄養的指引，未有名文規定養父養母必須是異性伴侶，任何申請只要得到地方政府首肯即可。終於在2016年，大阪市政府同意讓一對男同性伴侶寄養一名曾受家暴的男童，成為日本多元家庭的首例，挑戰了「一夫一妻共同撫養孩子」的傳統觀念。

由物欲横流到清心寡慾

另一方面，「平成不況」為社會帶來了截然不同的文化景觀。昔日擠滿了日本少婦的名店，現在都是中國旅客的影子，縱使日本人依然會買名牌，不過崇尚平實、簡約、品質的人愈多愈多。只要看看無印良品、UNIQLO，便可得知這種消費觀念的轉變。昭和年代的「剎那主義」、「消費即美德」、「金滿日本」等社會風氣已不復再，變成了今天的「低欲望社會」和「斷捨離」。當然這種消費文化背後，其實是經濟下行才會形成無欲、低欲的世代心態。不過，日本社會縱情享樂、窮奢極侈過後，如今再次腳踏實地過活，也不盡是壞事。

無印良品的簡化風，可謂日本祟尚簡約優質的代表。（Getty Images）

平成落幕，改元在即，日本在過去三十載，社會風土大變，有得也有失，說不定將來會出現一種「平成鄉愁」，懷緬平成時代的安室奈美惠、SMAP、海賊王、Pokémon GO與晴空塔。

上文節錄自第156期《香港01》周報（2019年4月1日）。

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